El campo gaditano, en vilo por la política arancelaria de Donald Trump

El campo gaditano asiste con preocupación al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El republicano ha desembarcado en el despacho oval a golpe de decreto y amenaza a diversas economías del mundo, entre ellas la española, con endurecer su política de aranceles. Sectores agrícolas de la provincia, como el aceite de oliva o el vitivinícola, podrían verse muy afectados si el republicano cumple su promesa de multiplicar los impuestos a las exportaciones. Además, algunos implicados, reconocen que puede producirse un efecto dominó incluso entre los propios productores nacionales.

Bartolomé Ramírez, presidente de la Cooperativa Las Virtudes de Conil, reconocía ayer a este diario que “estamos realmente preocupados. Todo lo que no da, quita. En nuestro caso, no vendemos a EEUU, pero otros compañeros sí lo hacen. Si próximamente no pueden exportar pues el mercado nacional se verá afectado porque habrá más productos. Esto es una cadena. Oferta y demanda, no hay otra. Si hay mucha producción los precios acabarán cayendo y eso nos afectará de lleno”, explica.

Considera que cultivos como la aceituna o el tomate de Almería se van a ver muy perjudicados por los aranceles que promete Trump a países a los que ha bautizado como Brics: Rusia, China, India y Sudáfrica... Estos países han constituido un espacio internacional alternativo al G7, que agrupa a las economías más potentes del mundo: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y EEUU. Trump ve en ellos una amenaza contra la que pretende exhibir músculo. En su lista también incluyó a España tras ser preguntado por los periodistas mientras firmaba sus primeros decretos.

No es el único quebradero de cabeza que tiene Bartolomé en estos momentos. “El decreto Ómnibus también afecta a los hortelanos, porque contempla que la declaración simplificada pase de 250.000 a 150.000 euros. No es igual para nosotros estar en el método simplificado. Cuando llegue la próxima campaña van a tener que abrir otra ala en el psiquiátrico de Puerto Real, porque nos vamos a volver todos locos. Esta medida nos hace mucho daño”.

La Cooperativa Las Virtudes no es la única que está preocupada. Otro tanto ocurre con algunas muy reputadas en la provincia, como es el caso de Los Remedios, de Olvera, máxime cuando el aceite de oliva puede ser uno de los productos sobre los que más afecte la agresiva política del nuevo mandatario estadounidense.

Y eso que, según los datos que maneja la Cámara de Comercio de Cádiz, el volumen exportador entre la provincia y EEUU hasta el pasado octubre fue de 4.160 millones, mientras que Cádiz importó productos americanos por valor de 8.450 millones.

Lo que Cádiz envía a EEUU es sobre todo vinos, vinagres, aceites, quesos, pescados y hortalizas.

Las grandes bodegas del marco de Jerez tampoco pueden ocultar su preocupación por ver cómo el mercado americano corre peligro de convertirse en terreno vedado.

Y para rematar el panorama desalentador, la meteorología tampoco está ayudando a los agricultores. “El ambiente que tenemos es malísimo. Hay mucha humedad y esto origina enfermedades en las hortalizas. El trigo está bien por contra, pero las hortalizas... hace falta que llueva para llenar los acuíferos, porque esta llovizna no nos vale. En Conil estamos entre Cabo Roche y Cabo Trafalgar, donde existe un canal de aire inmenso que parte las borrascas. Si no entra por ahí es difícil predecir el agua”, comentaba preocupado Bartolomé Ramírez.