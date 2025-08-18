Cajamar habilita una línea de financiación para los afectados por los incendios en la provincia de Cádiz

Las empresas y familias que se hayan visto afectadas por los recientes incendios que se han producido en diferentes municipios de la provincia de Cádiz cuentan con una nueva opción para hacer frente a los gastos derivados del siniestro. Para ello Cajamar ha activado una línea especial de financiación en condiciones preferentes por un importe total de 20 millones de euros.

Los incendios forestales han llegado a diversas localidades de la provincia gaditana. Con esta línea de financiación activada por Cajamar, estas personas afectadas podrán optar al anticipo de las indemnizaciones de los seguros. Además, las familias cuyas propiedades han quedado afectadas por las llamas también podrán encontrar financiación, así como las empresas que necesiten reparar los daños causados por el fuego, para que puedan recuperar la normalidad en el menor plazo posible.

Además de los municipios gaditanos, Cajamar amplía esta línea especial a los afectados de otras zonas de la geografía española como Castilla y León, Extremadura, Galicia, Cantabria y Asturias, comunidades muy castigadas por los incendios forestales recientes.

Cajamar también ha puesto en marcha una línea de financiación para empresas agrícolas, tanto agricultores como ganaderos afectados, destinada al anticipo de las indemnizaciones de Agroseguro, así como para acometer las inversiones necesarias que les permitan volver a poner en marcha sus explotaciones y continuar con la actividad.

Dentro de esta línea, Cajamar pone a disposición de los afectados la financiación de la póliza de Agroseguro, permitiendo aplazar su pago, adecuándose a sus necesidades a tipo 0%.