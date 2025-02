Cádiz marca en 2024 un récord en atención a dependientes: 39.556 personas beneficiarias

La provincia de Cádiz vuelve a registrar, a cierre del año 2024, cifras de récord en número de personas atendidas en situación de dependencia, con un total de 39.556 personas beneficiarias que cuentan con 56.109 prestaciones. Para llegar a estos datos de atención, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), ha incorporado en Cádiz durante el año 2024 un total de 7.667 nuevas personas beneficiarias en la provincia que se han dado de alta en el sistema con un total de 13.784 nuevas prestaciones.

Asimismo, hay que destacar el incremento neto con 3.776 personas y 6.398 prestaciones más con respecto al cierre de diciembre de 2023, lo que evidencia la escala positiva que está experimentando el sistema. Respecto al cierre de 2018, el número de personas en situación de dependencia atendidas en la provincia de Cádiz se ha incrementado en un 51% (incremento neto de 13.345 personas beneficiarias) y en un 67% las prestaciones con las que cuentan (incremento neto de 22.517 prestaciones).

Servicios de ayuda a domicilio

En cuanto al servicio de ayuda a domicilio, --una de las prestaciones del catálogo de la dependencia--, más de 19.570 personas son atendidas a través de este servicio. El 49% de las personas beneficiarias de la dependencia en Cádiz cuentan con el servicio de ayuda a domicilio, lo que muestra una tendencia cada vez mayor de la preferencia de las personas en situación de dependencia y sus familias por continuar en su entorno habitual y ser atendidas en su propio domicilio.

Este servicio es, además, un potente motor de generación de empleo, en su mayoría mujeres. En los últimos años, la Consejería de Inclusión Social ha llevado a cabo tres subidas del precio/hora que contribuyen a mejorar la situación laboral del sector de la ayuda a domicilio. En concreto, con el Gobierno de Juanma Moreno la subida acumulada supera el 24,2% tras estar más de 13 años congelado.

Revolución digital en la teleasistencia

Otro de los servicios de proximidad para la atención de las personas en su hogar es el Servicio Andaluz de Teleasistencia que cuenta con 35.310 personas usuarias de la provincia gaditana, a cierre de 2024, de las cuales 16.193 son personas en situación de dependencia que tienen esta prestación prescrita en su Programa Individual de Atención (PIA). Este servicio atiende también a personas mayores de 65 y a personas con discapacidad entre los 16 y 65 años, que tengan un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%. En concreto, atendió durante el pasado ejercicio 702.712 llamadas de la provincia, lo que ha supuesto una media de unas 1.920 llamadas gestionadas al día en Cádiz.

El Servicio Andaluz de Teleasistencia está inmerso en una revolución digital para adaptarse a los nuevos tiempos y ofrecer una atención más personalizada y centrada en la persona, que no sólo ofrezca seguridad en el domicilio, sino que facilite también la participación de las personas usuarias en su entorno.

Así, mediante distintas innovaciones tecnológicas, desde el pasado año se está implantando un software integral con diferentes funcionalidades que posibilita la interacción audiovisual y un sistema predictivo que, a través de Big Data y algoritmos de inteligencia artificial, analiza los hábitos de comportamiento detectados por sensores instalados en el domicilio de las personas.

De hecho, se instalarán más de 400.000 sensores en más de 100.000 viviendas de toda Andalucía: sensores de puertas, de movimiento, de consumo eléctrico, de temperatura y humedad, etc. Los datos recogidos se analizan para alertar de cambios comportamentales que puedan precisar de atención como por ejemplo tiempo de sueño, duchas, luminosidad, permanencia en las habitaciones, etc. También se están entregando tablets que las personas usuarias pueden utilizar para videoconferencias con los profesionales del servicio de teleasistencia, acceder a información de interés, recordatorios, chat, etc.

Personas mayores y con discapacidad

Por otro lado, el Servicio de Atención Residencial y de Centro de Día son prestaciones del catálogo de la dependencia que ofrecen una atención especializada tanto para personas mayores como para personas con discapacidad. A cierre de año, 3.975 personas en situación de dependencia de Cádiz son atendidas en residencias y más de 2.640 son atendidas a través del Servicio de Centro de Día. Lograr estos datos ha sido posible gracias a que, desde el año 2019, el Gobierno andaluz ha llevado a cabo el mayor incremento de plazas de la historia, con la creación de 4.553 nuevas plazas residenciales y en centros de día (632 plazas en la provincia de Cádiz)

Prestaciones económicas

La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales se reconoce, con carácter excepcional, con el fin de contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención prestada a personas en situación de dependencia. En la provincia de Cádiz a cierre de 2024, un total de 13.232 personas reciben esta prestación económica para cuidados familiares.

Además, 348 personas cuentan con una prestación económica vinculada al servicio destinada a aquellos casos en los que existe imposibilidad de acceder al servicio público o concertado adecuado a la persona en situación de dependencia. Su objetivo es contribuir a la financiación del coste de dicho servicio proporcionado por entidades privadas y debidamente acreditadas.

Cambio en la gestión de la Dependencia

El pasado año 2024 el sistema de gestión de la Dependencia en Andalucía dio un giro de 180 grados, con la modificación del procedimiento después de 18 años en los que no ha funcionado, a través de las medidas incluidas en el decreto de simplificación administrativa, el cual evita duplicidades y persigue dotar de más eficacia al sistema.

El nuevo modelo de gestión conlleva una serie de mejoras como, por ejemplo, el procedimiento de valoración y reconocimiento de la dependencia se ha reducido a una única visita al domicilio de la persona y no en dos, lo que permite agilizar los trámites, evita molestias innecesarias y se preserva la intimidad de las personas. De este modo, la Administración emite una única resolución, donde se reconoce el grado de dependencia y los servicios o prestaciones correspondientes, si es el caso.

Además, se ha implantado una nueva herramienta de tramitación unificada, frente a los cinco aplicativos informáticos que se usaban antes para el expediente de una única persona, que ahora se han unificado en uno solo. La puesta en marcha de este nuevo modelo ha requerido a lo largo del año 2024 de adaptaciones de todo tipo (tecnológicas, de personal, de organización del trabajo, planificación,...) y nuevos protocolos de actuación.