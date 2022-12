2022: ¿El año del fin de la pandemia?

Tómese unos segundos para hacer un poco de memoria. ¿Qué estaba haciendo un día como hoy hace justo un año? Le ayudaremos a refrescarla. Probablemente, como la mayoría de ciudadanos de este país, estaba recorriendo todas las farmacias de su zona o pendiente de los grupos de Whatsaap de familiares y amigos para localizar un test de antígenos y acudir con una cierta garantía a la cena de Navidad.

¿Y ahora? ¿Ha incluido el test en el menú navideño? Es muy probable que no. Estas son las terceras navidades que vivimos en pandemia, pero realmente las primeras en las que no hay mucho temor porque el virus sea un invitado inesperado en las reuniones que desde ya se están celebrando. O lo que es lo mismo, la pandemia sigue en nuestras vidas pero no las condiciona.

La pandemia sigue estando presente en nuestras vidas, pero ya no la condiciona

Hoy se cumplen ocho meses desde que vivimos la vida a cara descubierta. La eliminación de las mascarillas en interiores (salvo en las conocidas excepciones) que el BOE recogía el 20 de abril supuso también un cambio en nuestra forma de afrontar la pandemia y empezar a ver la luz al final del túnel.

Su fin está cerca. Al menos su fin “oficial”. Tedros Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció oficialmente en marzo del 20 que el SARS-CoV2 alcanzaba el nivel de pandemia mundial, y en algún momento deberá anunciarse su final. El propio Ghebreyesus cree que “su fin está cerca” y que “jamás se ha estado en una mejor posición”, no obstante sigue insistiendo a todas las naciones a mantener la vigilancia.

Y es que la Covid-19, en sus distintas variantes, no se irá. Ya hemos aprendido que, como la gripe, ha llegado para quedarse. Pero sí podremos poner fin a la “crisis sanitaria”, a la situación de emergencia que, al menos en los hospitales, parece estar más que controlaba.

Hace unos días, preguntábamos en un hospital por el número de pacientes Covid que estaban ingresados, y la respuesta que obteníamos era un reflejo de lo que pasa: “¿Covid? ¡Qué cosa más antigua! Ahora hablamos de estreptococo y la bronquiolitis”, respondían con cierta broma, antes de dar la respuesta real. “Por Covid no hay ninguno, con Covid sí hay dos o tres personas, pero no están aquí por eso”.

Desde que se originó la pandemia, en la provincia de Cádiz se han detectado oficialmente 220.017 positivos. De ellos, según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, 33.032 contagios se produjeron en 2020, 106.784 fueron durante el 2021 y 80.201 a lo largo del 2022.

Según datos oficiales, solo el 18% de los gaditanos ha contraído el virus en estos años

Probablemente, alguna vez haya hecho un repaso de quienes sí y quienes no han pillado el virus en su círculo más cercano de familiares, amigos o compañeros de trabajo. Ahí también se ha pasado de “señalar” a los infectados a destacar a quienes han logrado esquivarlo. Si estos últimos le parecen muy pocos debe saber un dato. Según las cifras oficiales, apenas el 18% de los gaditanos están contabilizados como positivos. Es decir, en su entorno, solo debe haber dos contagios por cada 10 personas. ¿Le cuadra?

A estas alturas de la pandemia ya sabemos que los datos no son y nunca han sido demasiado precisos, ya que se estima que en los orígenes de la pandemia, ante la imposibilidad de realizar test a la población, cada positivo real podría haber supuesto 10,5 contagios reales. Ahora, aunque sí que hay posibilidad de realizar pruebas de diagnóstico, la mayoría de ellas se realizan en domicilios y muchos de los positivos, si no precisan de una baja laboral, ni tan siquiera lo notifican.

Así, a la pregunta de si hemos llegado o no al final de la pandemia se puede responder que oficialmente no, hasta que quien la declaro, la OMS, la dé por concluida. Sin embargo, se puede responder a sí mismo basándose en su propia experiencia. ¿A qué se parece más su vida, a la de antes de marzo del 2020 o a la de después?