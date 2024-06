La alumna con la mejor nota de la Selectividad 2024 en la provincia de Cádiz: "Quiero ser matrona"

La excelencia. Alicia González Muñoz, alumna del IES Levante de Algeciras, ha alcanzado la máxima nota entre todos los estudiantes, más de 6.000, que se han presentado a las pruebas de Acceso a la Universidad (PEvAU) en la convocatoria de junio en la provincia de Cádiz. González ha logrado el 10 de media entre las notas de Bachillerato y la antigua Selectividad, lo que se supondrá, por la ponderación de las asignaturas afines a la carrera que quiere estudiar, Enfermería, lograr el 14, la calificación más alta posible.

"Sabía que me habían salido bien los exámenes y esperaba una nota alta, pero no lo veía claro. He tenido que mirar varias veces la nota para asegurarme. A las ocho de la mañana ya estaba consultándola en internet", explicaba la estudiante algecireña.

Alcanzar esta nota le ha supuesto mucho esfuerzo durante el curso. "He tenido mis más y mis menos, pero lo he podido llevar bien, con buena mentalidad y organización", confesaba a este diario. Hubo tiempo para el ocio, claro está, "aunque he salido un poco menos que en cursos anteriores porque 2º de Bachillerato es duro. Pero el esfuerzo ha merecido la pena". Ella, estudiante de Bachillerato por Ciencias de la Salud, se considera "más de razonar que de memorizar", de ahí que Historia haya sido la asignatura que más le ha costado, aunque el final fue feliz.

Alicia quiere hacer Enfermería en Sevilla "para cambiar de aires". Dice que la nota de corte el año pasado se quedó en un 12,4, por lo que no tendrá problemas para entrar en la carrera y hacer los correspondientes cuatro años. Y tiene claro su sueño: ser matrona. "En realidad no tenía claro qué quería estudiar hasta que descubrí esa profesión. Me llamó la atención, estuve documentándome y me gustó. Haré enfermería con la idea de ser matrona", apunta.

Ahora, después del gran esfuerzo, toca disfrutar del verano, aunque con un ojo puesto en la preinscripción y la matriculación, primero, y la mudanza a Sevilla después.