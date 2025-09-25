Almudena Martínez califica a la Diputación de Cádiz como "vanguardia" en la administración electrónica al servicio de la ciudadanía

Unos 65 profesionales de casi 40 instituciones se han dado cita en la Diputación de Cádiz para participar en el XXII Encuentro de Archiveros y Archiveras de Diputaciones Provinciales y Forales, Cabildos y Consejos Insulares. A lo largo de dos jornadas (25 y 26 de septiembre), el Palacio Provincial acogerá conferencias y ponencias en las que compartirán los resultados de grupos de trabajo específicos, así como experiencias llevadas a cabo en las diversas administraciones.

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, ha sido la encargada de darles la bienvenida en un acto de inauguración celebrado en el Salón Regio. Martínez del Junco ha expresado la satisfacción del “equipo político y el personal técnico” de la Diputación de Cádiz por organizar y acoger este Encuentro, fruto de “todo el esfuerzo y la implicación” de las personas que trabajan en la Secretaría General de la Diputación con la colaboración de las diversas áreas, ha destacado.

En la Diputación de Cádiz, “apostamos por una administración más cercana a la ciudadanía, más ágil, más segura, más moderna y también más eficiente”, ha asegurado. Prueba de ello, son los avances que ha impulsado la institución provincial en la implantación de la administración electrónica y la gestión de archivos. “Estamos en un punto de inflexión, un momento clave en la historia de la gestión documental porque los tiempos cambian y la digitalización en esta institución no es una opción, sino una necesidad. La tecnología avanza a una velocidad vertiginosa y nosotros, como garantes de los documentos y la memoria de la administración, tenemos la obligación de adaptarnos”, ha afirmado Martínez del Junco.

Como consecuencia, la Diputación de Cádiz ha realizado una apuesta “técnica y política” y ha asumido “con valentía y con decisión”, el reto de implantar la administración electrónica, porque “hemos entendido que la administración electrónica tiene que ser para ofrecer un servicio público más ágil y más transparente”. Y no sólo eso, también la Diputación de Cádiz se ha situado “a la vanguardia” en la gestión de documentos electrónicos.

En este sentido, la presidenta ha puesto como ejemplo dos de las herramientas desarrolladas en el seno de la Diputación de Cádiz y que han puesto a la administración provincial como referente en el sector. En primer lugar, se ha referido al Archivo Electrónico Único, que garantiza la conservación y disponibilidad electrónica de los documentos generados por la administración provincial y por el que la institución recibió un reconocimiento a nivel nacional en 2021 (premio Socinfo). Esta herramienta se completa con la plataforma Ec@diz, que es la que permite la tramitación electrónica de los expedientes para su posterior conservación en el Archivo Electrónico Único.

Ambas herramientas son “una revolución”, en palabras de la presidenta, y “ejemplos de que la colaboración entre tecnología y el conocimiento archivístico son claves para un futuro eficiente” en la administración. Representan una “ventaja tanto para la administración como para los ciudadanos, porque significa más rapidez en la consulta, hacer trámites desde casa y acceder a una oficina abierta las 24 horas del día”. En definitiva, gracias a estos avances, “los ciudadanos pueden interactuar con la administración de forma telemática, agilizando trámites y también reduciendo la burocracia”. La Diputación de Cádiz se convierte así en una “administración más cercana, más útil y más moderna”, ha concluido Martínez del Junco.

La presidenta de la Diputación ha terminado su intervención animando a los asistentes a aprovechar el Encuentro, pero también a disfrutar de la estancia en Cádiz y su provincia.

El programa del XXII Encuentro de Archiveros y Archiveras de Diputaciones Provinciales y Forales, Cabildos y Consejos Insulares se desarrolla en el Salón del Claustro durante la jornada inaugural en sesiones de mañana y tarde. El seminario se clausura mañana, en un acto que tendrá lugar en torno a las 13:30 horas. De forma paralela, la Galería de la Diputación acoge una exposición que recoge en paneles informativos la historia del Archivo de la Diputación de Cádiz. Estos paneles formaron parte de una muestra coorganizada por la Diputación en junio, durante la Semana Internacional de los Archivos.