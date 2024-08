Alerta por el virus del Nilo en Cádiz: "Muchos contagios no aparecen en las estadísticas"

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía informó el lunes de 13 nuevos casos de virus del Nilo, ninguno en la provincia de Cádiz, aunque sí que se ha detectado la presencia de este virus (VNO) en las capturas realizadas en varios municipios gaditanos. El informe semanal de Salud Pública concluía que las densidades poblacionales de hembras de especies de mosquitos potencialmente transmisores se encuentran en niveles en niveles medios (Grado II) en Benalup-Casas Viejas, Bárbate, Alcalá de los Gazules y Vejer de la Frontera y en Gelves, Sevilla. De momento tres personas han fallecido, ninguna en la provincia gaditana, solo un caballo contagiado en Jerez.

Ante esta situación, muchos ciudadanos están alerta e incluso se ha creado una plataforma para pedir a las administraciones de que actúen de la mano y que no dejen que esto avance si un control férreo que impida el confinamiento, como en la época del Covid. Su portavoz es Juan José Sánchez, que ya ha convocado varias concentraciones en las localicades sevillanas más afectadas como Coria. Con estas convocatorias reclaman que la Junta de Andalucía aumente el control, con medidas más eficaces, sobre las poblaciones de mosquitos que pueden propagar el virus del Nilo, y se intensifique la investigación de una vacuna contra el virus.

"Que no nos vuelva a coger fuera de juego"

"Hay responsabilidad por supuesto, tanto desde la Junta como de la Diputación y los ayuntamientos. Ellos tienen que velar por nuestra salud y nuestra seguridad. Pero lo que queremos ahora es que se pongan de acuerdo y trabajen juntos, que no se tiren palos unos a otros", ha dicho en declaraciones a Diario de Sevilla.

De hecho, asegura que son muchos los contagiados que no aparecen en las estadísticas. "No se hacen oficiales todos los casos porque no en todos se hace la prueba de la punción lumbar, la que se usa para la meningitis. Si no se hace no da positivo, pero me llega que hay más de 30 personas en Virgen del Rocío, otras tantas en Valme, y a ellos hay que unir las personas que lo pasan en casa con pérdida de fuerza muscular, fiebres altas, que van al ambulatorio y vuelven a sus casas. Y esos no se contabilizan".

Sánchez Silva apuesta por un futuro con enfermedades tropicales, comoe el dengue o el zika, entre otros virus. "Eso no nos lo quita nadie. Si el virus del Nilo llegó a Barcelona, por qué no aquí. Hay mucha emigración de aves de África, las golondrinas, los vencejos y los aviones comunes vienen de África. El cambio climático ayuda a ello también. Deberíamos estar preparados ya. El dengue tiene cuatro variantes. Esto ha venido para quedarse. Todo lo que estamos pidiendo para el Nilo debe servir para otras enfermedades. Prepararnos para que cuando llegue tengamos las vacunas. Que no nos coja más en fuera de juego"