SATSE : “Se están dando todos los ingredientes para que suframos una sexta ola muy dura” en Cádiz

Ante el aluvión de positivos de las últimas semanas, desde el Sindicato de Enfermería SATSE muestran su preocupación por el cambio de tendencia que se está viendo en los últimos días con las cifras de contagios por Covid, fundamentalmente ahora con la fecha que se avecina, donde los contactos sociales, las reuniones y las celebraciones se disparan, advierten.

Desde el sindicato de Enfermería señalan que “ya observamos algunos indicadores que nos hacen estar preocupados y que nos recuerdan a olas pasadas, como el brote de contagios entre profesionales y pacientes del Hospital de Jerez". En este aparatado consideran que desde la Consejería de Salud se está tomando "decisiones que pueden ser catastróficas”, afirma José Antonio Alconchel, Secretario de Acción Sindical del Sindicato de Enfermería SATSE de Cádiz, haciendo referencia al hecho de "prescindir de cientos de enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas en los centros de Cádiz”

“Las cifras de contagio en Cádiz se están empezando a disparar con más de cien casos diarios. Estamos en una época de frío que está colapsando los hospitales con pacientes respiratorios y crónicos, y no van a poder dar respuesta a un incremento de ingresos por Covid", consideran. "Vivimos a diario que en algunos centros de salud la espera para una cita con su médico de cabecera puede llegar hasta las dos semanas”, añaden.

Por este motivo, desde SATSE califican de "nefasta" la política en la gestión de los recursos donde las direcciones de los centros no cubren las bajas que se producen o no tienen previsto contratar para cubrir los descansos de los profesionales en el periodo navideño. Una situación que estiman que ”son ingredientes de un coctel muy peligroso que pueden provocar una sexta ola muy dura si no se pone remedio” asegura.

Alconchel afirma que “los sanitarios sabemos que la base de una buena Sanidad está en la prevención y no se puede esperar a que la situación sea crítica para actuar". Por eso, comenta, "no entendemos las decisiones que se están tomando desde la Consejería de Salud, repitiendo errores que ya hemos sufrido en olas anteriores y prescindiendo de unos profesionales que pueden ser muy necesarios si esta sexta ola siguecreciendo”, añade.

Para el Sindicato de Enfermería la solución a esta situación pasa por "aumentar las mermadas plantillas de enfermeros, enfermeras y fisioterapeutas en los centros de la provincia de Cádiz, con contratos estables y mejores condiciones laborales que eviten que acaben emigrando a otras zonas en busca de una estabilidad laboral que se les niega en nuestra provincia".

Y por otro lado, acelerar la vacunación con la tercera dosis a los grupos por encima de los 60 años, pacientes de riesgo y personal sanitario, y para eso es necesario que se reabran los puntos de vacunación a gran escala reforzando las plantillas de enfermeros y enfermeras para hacer frente a esta nueva fase de vacunación.