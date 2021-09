Román: "Las candidaturas que se hacen con pegamento ultrarrápido no suelen salir bien"

El romanismo está con Irene García. Así lo ha confirmado el alcalde de Chiclana y vicepresidente primero de la Diputación, José María Román, quien considera que su tándem con la dirigente sanluqueña ha permitido que en los últimos años "se haya hecho un buen trabajo en el partido y en el gobierno de la Diputación".

La multifragmentación existente ahora en el PSOE de la provincia de Cádiz ha conllevado que haya surgido ya una candidatura alternativa liderada por el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, que pugnará con la lista oficial encabezada por la secretaria general del partido, Irene García, tanto en la votación del próximo día 26 para elegir a los 31 delegados por Cádiz al congreso federal de Valencia como en el posterior congreso provincial a celebrar en diciembre y en el que se elegirá a una nueva dirección del partido en Cádiz.

La presentación de esta candidatura es, a juicio del alcalde de Chiclana y vicepresidente primero de la Diputación, "un error". "Ahora se trata de hablar del congreso federal, de apoyar la gestión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, y ahí el partido debería permanecer unido. Plantear una lista alternativa pensando simplemente en el congreso provincial de diciembre era algo que ahora simplemente no tocaba", resume.

Al respecto Román adelanta que la propia Irene García "había empezado a presentar una lista de consenso de cara al congreso federal en la que iban a estar representadas todas las sensibilidades del PSOE gaditano. La encabezaba ella y luego, en orden alfabético, iban a figurar una serie de dirigentes entre los que se contaba cómo no con Juan Carlos Ruiz Boix, Mamen Sánchez, Patricia Cavada, Manuel Jiménez Barrios, etc." "Pero esa lista no pudo salir adelante porque alguien quiso adelantarse a la jugada y presentar esa candidatura alternativa", recalcó el regidor chiclanero.

A partir de ahora, y con los dos frentes muy claros, Román contrapone la "homogeneidad" que ve en la candidatura que liderará Irene García y en la que él estará integrado "al cien por cien"con la "extraña unión" que observa en el lado contrario "donde se han unido ahora dirigentes que hace apenas tres meses apoyaban a Juan Espadas con otros que respaldaron claramente la opción de Susana Díaz" para liderar el partido en Andalucía. Y tras hacer esta comparación Román sentenció: "Las candidaturas que se hacen usando pegamento ultrarrápido no suelen salir bien".

El veterano dirigente socialista no cree que la dirección federal del partido o la regional que ahora controla Juan Espadas vayan a involucrarse en esta disputa interna surgida en el PSOE de Cádiz "porque la libertad del militante socialista está por encima y nadie, desde su independencia, admitirá que le digan qué es lo que tiene que votar". No obstante sí tiró de ironía al referirse a los constantes contactos que, según aprecia, tienen algunos dirigentes del PSOE de Cádiz con cargos superiores del partido. "Yo sólo escucho por aquí agente que parece que hablan a diario con Pedro Sánchez, con Adriana Lastra, con Santos Cerdán, con Juan Espadas... como si estos cargos no tuvieran otra cosa que hacer que hablar con socialistas de Cádiz. Y yo creo que quienes actúan así, usando esos nombres con tanta ligereza, lo hacen con una intención clara de manipular a la militancia".

Ante las dos votaciones que hay por delante en el socialismo gaditano, la del próximo 26 de septiembre y la de diciembre, José María Román cree que a la candidatura de Irene García de la que él formará parte le salen las cuentas para seguir controlando el partido en la provincia. "Antes de las primarias de junio dije que el 80% del PSOE de Cádiz estaba por el cambio en la dirección del partido en Andalucía, y al final me equivoqué por muy poco porque no contaba con la tercera candidatura que lideró Luis Ángel Hierro. Y ahora, sin ánimo de parecer petulante, sólo diré que creo que seguimos teniendo la mayoría en el PSOE de Cádiz", reflexionó el alcalde chiclanero.