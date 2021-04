La oposición cree que Amaya atenta contra la democracia tras acusarles de "reventar los plenos"

El equipo de Gobierno de PSOE y AxSí está cada vez más lejos de la oposición, y viceversa. La falta de entendimiento, que es una constante desde el inicio de la legislatura, especialmente con Adelante Puerto Real y Equo, es cada vez más evidente. El ejemplo más claro fue el último pleno ordinario celebrado en el centro Cultural iglesia de San José, que aunque logró sacar adelante casi todas las mociones presentadas, la mayoría de ellas por unanimidad, el clima fue de todo menos cordial.

Al término de la sesión, la alcaldesa, rodeada de todo el equipo de Gobierno manifestó su “indignación” por una “oposición destructiva”, que intenta “reventar el pleno” porque “no tiene respeto a las administraciones públicas”. En una improvisada rueda de prensa, Elena Amaya manifestó que no está “dispuesta aguantar más esta situación. La actitud de “determinados grupos de la oposición, no todos, me hace ver que la decisión que tomé fue la correcta, para no dejar al frente de este Ayuntamiento a Adelante Puerto Real”, dijo la alcaldesa en referencia al pacto de Gobierno que realizó con AxSí. “Hay grupos políticos que, a pesar de llevar la bandera de la izquierda, están más cercanos a la dictadura”.

Estas declaraciones no han hecho más que encender la mecha y provocar la reacción de todos los grupos que forman la oposición: Adelante Puerto Real, Verdes Equo y Ciudadanos. Para la coalición de Podemos e Izquierda Unida, la alcaldesa “ha perdido toda ética, toda moralidad y toda integridad”. Dicen que la “falta de respeto sistemática, cuestionando la honorabilidad de nuestros vecinos, con insinuaciones implícitamente personales, carentes de todo decoro, en el ejercicio de sus derechos como ciudadanos, es un hecho que no vamos a tolerar”. Adelante Puerto Real explica a Amaya que “disentir no es ir contra la democracia”, que no estar de acuerdo con su proceder y sus palabras “no es una actitud dictatorial” y le acusan de “intentar cercenar y coartar la libertad de expresión”.

En la misma línea, Verdes Equo Puerto Real cree que el pasado pleno de abril fue el detonante después de muchos plenos anteriores en los que “hemos soportado desplantes, risas, aspavientos, negación del turno de palabra generando indefensión y comentarios irónicos o fuera de tono”. Actitudes que, a juicio de Equo, “atentan en su conjunto a la democracia y a nuestro derecho como grupos en la oposición a disentir, debatir o hacer propuestas, y esta situación se está agravando con el paso del tiempo".

Desde el partido verde acusan a Amaya, como presidenta y moderadora de los plenos, de “abusar de la palabra y no dar oportunidad a rebatir”. Creen que “se han rebasado límites, ya que no se trata de una falta de respeto para el resto de grupos de la corporación, sino una vulneración de los principios democráticos. Por lo tanto, nos posicionamos en defensa de una Institución transparente, tolerante y respetuosa, donde no se ninguneen sus principios”.

Uno de los detonantes que esta trifulca fue que en la sesión plenaria un representantes de los padres de la Escuela Infantil Municipal Triquitraque tomó la palabra para denunciar un nuevo problema en el centro educativo, que se sumaba a los ya sabidos. La alcaldesa afeó que un concejal de Adelante Puerto Real “sabía del problema existente en la guardería y ha esperado a que el padre viniese al pleno, en lugar de comunicarlo al Ayuntamiento”.

Este caso concreto fue el que señaló el portavoz de Ciudadanos, Guillermo Cisneros, que criticó que “la respuesta del gobierno local, ante el asombro de todos, fue una acusación de oportunismo político al llevar al salón de pleno el problema”. En palabras del portavoz de Ciudadanos en Puerto Real, “no es agradable defender la postura política de cada uno cuando se reciben comentarios poco acertados, pero que éstos se realicen a los ciudadanos que nos han dado su confianza para defender sus intereses, y de los cuales debemos ser la voz en el pleno, no es tolerable”.

A esto añade Cisneros que declaraciones tan desafortunadas como las realizadas por la alcaldesa de Puerto Real al finalizar la última sesión plenaria, acusando a la oposición de destructiva y dictatorial, "son desafortunadas y no es el mejor camino para buscar la unidad y el consenso en la toma de decisiones que afectan a nuestros vecinos”.