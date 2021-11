Pepe de Lucía: "Este Grammy significa mucho porque el disco costó sacarlo adelante"

"Algo agotado", pero "de mucho cariño", "agradecido" y "muy contento" se siente el cantaor Pepe de Lucía (Algeciras, 1945) que acaba de recibir un Grammy Latino por su último trabajo, Un nuevo universo. Un reconocimiento que "significa mucho" para el algecireño porque "ha sido un disco que costó sacarlo adelante", confiesa.

"Es casi un testamento vital, hay mucho recuerdo a mi hermano Paco y a Camarón, que para nosotros es parte de la familia", asegura el también compositor y productor que no se resiste a recitar con garbo algunas de las estrofas del tema que da título a su compacto donde revive el bordón del más grande de los guitarristas con el que creó Un nuevo universo. "Paco como Camarón se fueron pero no morirán nunca por son genios eternos", decide.

Sin embargo, poco dice Pepe de su propia y encomiable labor -"hoy me has cogido con poco fuelle porque estoy muy cansado de tantas felicitaciones de amigos y compañeros, llevo todo el día al teléfono", ríe- que ha vuelto a ser reconocida por el jurado de expertos internacional.

"Bueno, es mi tercer Grammy Latino, que he estado leyendo en algunos sitios que es el segundo, pero qué va, es el tercero", reivindica el gaditano que además de El corazón de mi gente (2002) participó en la obra colectiva Entre 20 aguas (2015) que también conquistó el galardón que se entrega en Las Vegas. "Lo que pasa que de ahí no tengo gramófono, que era muy caro hacerlo para tanta gente. De ahí me dieron un diploma, pero lo mismo es, un Grammy Latino es", certifica.

Pero éste... Esta última distinción por su primer disco en los últimos 14 años es "muy especial", insiste el artista que puso la letra de los tangos Como el agua o uno de sus grandes éxitos Sueño de amor (Al alba). "Este disco ha sido muy difícil de hacer, por lo que te contaba antes de esa cariz de testamento vital pero también porque al principio lo íbamos a hacer en unos estudios en América pero luego no eran muy buenos y cambiamos de estudio y se tardó bastante en enviar lo que teníamos grabado de un sitio a otro... Luego la mezcla, la remasterización... Total, que ha costado sí", se sincera José Sánchez Gómez sobre este disco donde Alejandro Sanz "es el productor ejecutivo y consejero" pero donde el artista se quedó con "la producción musical".

"Un nuevo universo es también un disco del que estoy muy orgulloso porque canto muy ligero, muy liviano, canto con lo que la vida me da ahora, lo que el cuerpo me dice, y yo lo escucho. Yo no puedo cantar como un niño de 30 años y tatuarme los brazos, vamos, lo de tatuarme es que nunca me ha gustado de todas formas (ríe), sino que canto como un hombre de mi edad, conociéndome, sabiéndome. Por eso bajé más los tonos que en otras ocasiones y el acento del disco está más atenuado, más susurrado...", analiza su última obra De Lucía que asegura que es un trabajo que hizo "sin ninguna pretensión" y "fíjate lo que me ha dado".

"Este premio es un premio también a toda la saga", cierra el hermano de Paco, el padre de Malú, el hijo de Lucía la Portuguesa y de Antonio Sánchez Pecino. Pepe de Lucía, al que le otorgaron el carné de artista nada más y nada menos que la Niña de los Peines y Pepe Pinto. Pepe de Lucía, al que debemos la dirección de los primeros discos de Capullo de Jerez, La Macanita, Fernando Terremoto, Potito... Pepe de Lucía, un compositor delicioso y un intérprete exquisito con nombre propio.