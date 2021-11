Pasaporte Covid: ¿Qué están decidiendo las autonomías?

Previa autorización judicial. España entra el lunes en una semana clave en la que los tribunales decidirán si más autonomías se suman a Baleares, Galicia y Cataluña en su estrategia de exigir el pasaporte covid para acceder a determinados servicios como el ocio nocturno, una propuesta que ven bien la mayoría de las comunidades autónomas, aunque algunas piden al Gobierno implantar una norma común.

El País Vasco, Aragón y Navarra han decidido no esperar más. Las dos primeras están ya a expensas de que sus tribunales de Justicia avalen la nueva norma, mientras Navarra ha anunciado que solicitará el permiso esta misma semana.

El debate sobre su implantación reaparece cuando en España suben los contagios, aunque no de forma tan significativa como en el resto de países europeos que se han quedado muy por detrás del 80 por ciento de vacunados totales en España (un 90 % de los mayores de 12 años). Se entiende que ese pasaporte puede ayudar a impulsar la vacunación.

En ese contexto, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decide este lunes si autoriza la obligatoriedad del pasaporte covid en restaurantes y determinadas actividades de ocio nocturno, incluidos conciertos, una medida que los hosteleros abogan por extender a otros ámbitos como eventos deportivos y txokos.

En el caso de Euskadi se plantea su obligatoriedad para entrar en restaurantes con capacidad para más de 50 comensales y también en discotecas, salas de baile, salas de fiesta con espectáculos, bares musicales y karaokes. En pubs y bares especiales (de horario nocturno) se exigirá a partir de las 22.00 horas.

El Gobierno autonómico, que cuenta ya con el aval de la Fiscalía vasca, quiere que el certificado sea obligatorio cuando la tasa de incidencia de acumulada en 14 días supere los 150 casos por 100.000 habitantes en el conjunto de la comunidad autónoma, y confía en que sirva para atajar una nueva ola de transmisión de covid e incentivar "aún más si cabe" la vacunación.

El Gobierno de Aragón también está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia le autorice emitir una orden para exigir el certificado de acceso a espectáculos y locales de ocio nocturno y a cualquier actividad que reúna a más de 500 personas en interiores y a más de 1.000 en el exterior.

El Gobierno de Navarra solicitará esta semana permiso para que desde el 27 de noviembre se requiera el certificado para entrar a restaurantes con un aforo de más de 50 comensales, locales de ocio nocturno, salas de fiesta, y eventos multitudinarios en interiores en los que se pueda consumir comida o bebida.

Si los tribunales finalmente lo autorizan, la medida estaría vigente entre el sábado 27 de noviembre y el jueves 6 de enero de 2022, ambos inclusive. Navarra también propone su pasaporte en un momento de crecimiento de la incidencia y transmisión del virus, con una incidencia que supera los 300 casos por 100.000 habitantes a 14 días.

Galicia, Baleares y Cataluña ya lo tienen en vigor

Galicia ya logró el viernes la autorización del Tribunal Superior de Xustiza para exigir el pase en los hospitales públicos y privados de la comunidad autónoma a las visitas y acompañantes de los pacientes ingresados.

Allí ya es obligatorio presentar este certificado covid en el ocio nocturno, en los albergues de peregrinos y la Xunta pondera volver a pedirlo para acceder a la hostelería y los eventos masivos en interiores. También Cataluña y Baleares lo tienen ya en vigor.

¿Cuáles son los planes para Andalucía?

La Junta de Andalucía está estudiando "incorporar progresivamente el pasaporte Covid" en la comunidad, ya que es una manera de garantizar "espacios seguros" y de animar a las personas que aún no se han vacunado a hacerlo.

Juanma Moreno ha señalado que la pandemia aún no ha acabado, a pesar de que Andalucía es líder en vacunación con más del 93 por ciento de su población diana vacunada. Ha indicado que, no obstante, la incidencia de la pandemia en estos momentos en Andalucía está por debajo de España y "no hay un riesgo excesivo", pero "conviene empezar a prever situaciones" y, por ello, se está estudiando "incorporar progresivamente el pasaporte Covid, porque sirve para garantizar espacios seguros y para motivar a los que no se han vacunado".

Ha puesto el acento en que el 65 por ciento de los hospitalizados en Andalucía no estaba vacunado.

A la vista de como se está recrudeciendo la pandemia en otros países europeos, el presidente ha insistido en pedir a la ciudadanía prudencia y que se sigan manteniendo medidas como la distancia de seguridad, la higiene, que se acuda al médico si se tiene síntomas y, ante todo, que si no se está vacunado, se acuda a vacunarse.