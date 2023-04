Paco de Lucía y Pansequito serán homenajeados en el VII Festival Flamenco Madrid

La VII edición del Festival Flamenco Madrid tendrá un pronunciado acento gaditano ya que la cita, cuya programación se ha presentado este miércoles 26 de abril en la capital del país, contará con sendos homenajes a los artistas Paco de Lucía y José Cortés Jiménez, Pansequito, fallecido en este mismo año.

Así, el 19 de mayo el cantaor chiclanero Antonio Reyes, con la colaboración del patriarca gaditano del cante, Juan Villar, firman un concierto donde rinden tributo al cantaor linense y ligado a El Puerto de Santa María. Así, como estreno absoluto y desde la más profunda admiración y cariño hacia su figura, Reyes hará un recorrido por los cantes más característicos de Pansequito del Puerto, recordando así la figura de su tío, que ha sido, sin duda, una de sus máximas influencias. Los artistas estarán acompañados por la guitarra de Joni Jiménez y las palmas de Noé Barroso y Rafael Peral.

Un par de días antes al escenario principal del Teatro Fernán Gómez llegará el que es considerado por la organización uno de los "platos fuertes" de la programación del Festival, el homenaje a Paco de Lucía en un gran concierto homenaje dirigido por Joan Albert Amargós y bajo el rótulo La Suite de Lucía.

El objetivo es dar nueva vida a algunos de los temas más representativos del maestro con orquestación para big band, bajo la producción del Taller de Música de Barcelona y en colaboración con la Escuela Música Creativa de Madrid y el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. El evento ha sido ideado por el transcriptor oficial del guitarrista, David Leiva, y bajo la dirección de Amargós cuya experiencia musical y gran conocimiento sobre flamenco dotan de musicalidad y nueva vida a algunos de los temas del maestro de Algeciras. El reputado cantaor Rafael de Utrera es la voz destacada del proyecto junto a otros músicos de la talla de Carles Benavent, Antonio Serrano, Niño Josele y El Farru.

Además de estos homenajes, la programación de Flamenco Madrid, que se vivirá en 12 escenarios de la capital del 14 al 27 de mayo, cuenta con diferentes artistas de la provincia de Cádiz como la de la guitarrista portuense Antonia Jiménez, que junto a la cantaora Inma la Carbonera forman parte del ciclo El flamenco y la palabra con su propuesta A Gaya donde han musicalizado versos de Lorca nunca llevados con anterioridad al flamenco. Esta cita tendrá lugar el 19 de mayo.

También estará en el festival el bailaor arcense Marco Flores que el 18 de mayo lleva su Rayuela al Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa con el cante de Alfredo Tejada y la guitarra de José Tomás Jiménez.

El festival Flamenco Madrid

El festival mantiene el carácter capilar que estrenó el año pasado y llegará a 12 escenarios de la capital con sesiones de cante, baile y toque, cine documental y actividades para toda la familia. Al Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, se suman el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque; Espacio Abierto. Quinta de los Molinos; Cineteca Madrid y La Casa Encendida, así como los tablaos madrileños, que ya se unieron en 2022 a esta fiesta que quiere recordar la importancia de la capital de España en este arte, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Ángel Rojas, bailaor, coreógrafo y productor, repite al frente de Flamenco Madrid que este año vuelve a sus orígenes. Durante la presentación, y según un comunicado emitido por la organización, Rojas ha explicado que el festival ofrece nuevamente sus escenarios “a esos y esas artistas que, con su implicación y su buen hacer, han ayudado a construir el gran evento que es hoy este festival para la ciudad de Madrid”. Y ha puesto en valor el que nombres icónicos del baile flamenco como Antonio Canales, Jesús Carmona, La Lupi o Carmen Talegona hayan ido forjando “ese relato de calidad y singularidad” que ha posicionado al festival “como uno de los festivales de referencia dentro del sector”. Además, ha destacado el hecho de que Flamenco Madrid sea escenario de nuevas propuestas, por lo que, según él, “es un orgullo ser un nido de creación y que las y los artistas se acerquen al festival para dar alas a nuevas creaciones”. En esta edición, el festival trae propuestas novedosas. Así, Flamenco Madrid subirá el telón el 14 de mayo con actividades para las familias donde los más pequeños podrán empezar a acercarse a este arte con formatos adaptados y basados en el juego como El árbol del Flamenco en La Casa Encendida, y el Torombo, que repite en Espacio Abierto Quinta de los Molinos con un taller de compás flamenco titulado Un pasito al pie de la letra.

Otra de las grandes producciones del festival, junto al homenaje a Paco de Lucía, será el montaje de cierre, Ellas. Sergio de Lope propone en este espectáculo, que ha sido apoyado por Casa Mediterráneo por el décimo aniversario de su sede, un encuentro entre la música tradicional andalusí (árabe y judía) y flamenca, desde el presente y con una estética transgresora e innovadora. Es un proyecto coprotagonizado por tres mujeres de talento incuestionable: Mor Karbasi (Israel); Abir el Abed (Marruecos) y Ángeles Toledano. Las tres culturas se fundirán para ofrecer al público un espectáculo exclusivo. Otra de las grandes figuras que visitará Flamenco Madrid será Antonio Canales con una conferencia hablada y bailada bajo el título Flamenco del Siglo XXI que tendrá lugar, como guinda del festival, en la Sala Jardiel Poncela del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa el 27 de mayo. Además, en Cineteca Madrid se podrá disfrutar del documental sobre su vida.

Al igual que el año pasado, a la pluralidad de escenarios se suma la diversidad de horarios con actuaciones a la hora del vermú, en lo que se suma aperitivo y concierto en los tablaos participantes: Teatro Flamenco Madrid, Corral de la Morería, Tablao de la Villa y Flamenco de Leones. Desplegarán su arte Joni Jiménez, Yerai Cortés y Carmen Mesa, esta última con su peculiar Yo me lo guiso, yo me lo como, en el que cocina a la vez un pollo al ajillo. En los tablaos, también se vivirá el Ciclo de Guitarra ‘Víctor Monge Serranito’, comisariado por el propio maestro Serranito, con varios recitales de guitarra en horario vermú durante el fin de semana, con una conferencia del maestro junto a su biógrafo, José Manuel Gamboa, que se cerrará con un breve recital de José Luis Montón.

Y, a modo de un off de Flamenco Madrid, se estrenará Flamenco Capital, con una programación paralela que se podrá disfrutar en los tablaos, teatros y salas de vocación flamenca pertenecientes a Madrid en Vivo, creadores del proyecto.

La presencia internacional se amplía de la mano de Sharon Saguy con Flamenco Natural y su espectáculo E motion. Esta artista israelí formada en Madrid ha expandido las raíces del flamenco en Israel y ahora vuelve con una nueva creación a la sala Jardiel Poncela del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. En esta sala, también se podrá disfrutar del arte de Esther Merino y su cante, ganadora de la Lámpara Minera 2022 del Cante de las Minas.

La taiwanesa Yu Hsien Hsueh, integrante del Ballet Nacional de España, tendrá su espacio en la Sala Guirau de este mismo teatro como ganadora del Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco de 2022, junto al ganador de 2021, José Molina.

En este sentido, el director artístico del festival ha indicado que casi todos estos espectáculos se han creado expresamente para el festival y ha subrayado que se ha logrado “por primera vez que los artistas coincidan todos con la línea que se quería lograr desde la dirección de Flamenco Madrid”. Las actuaciones se concentrarán en la Sala III del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa.

A esta propuesta se une la que albergará el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque el 26 de mayo, Flamenco is not a crime y Jaleo is a crime, dos acercamientos desde el remezcla, la cultura crítica y el live cinema, que es un montaje cinematográfico en vivo. Todos ellos propiciados por Los Voluble para aproximar dos géneros como la electrónica y el flamenco.

En esta edición, también han adquirido un mayor peso los documentales sobre flamenco que va a albergar Cineteca Madrid, como Canto Cósmico. Niño de Elche; Impulso; Mujer. Una mirada contemporánea a través del arte; Antonio Canales, bailaor; Pa'trás ni pa'tomar impulso y Se Prohíbe el Cante.