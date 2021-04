Pacheco: "¿A cuánto tiempo habría que condenar ahí?"

"La Diputación de Cádiz es una merienda de negros, una tarta que se han repartido los partidos que la han copado". Así define Pedro Pacheco, ex alcalde de Jerez y ex diputado provincial, lo que sucede en esta institución y que se refleja en la amplia nómina de asesores políticos que no pisan sus oficinas, como ha publicado este Diario.

Pacheco fue condenado en el caso Asesores por un delito continuado de prevaricación y malversación de caudales públicos por la contratación de José López y Manuel Cobacho en calidad de asesores que no pisaban el Ayuntamiento de Jerez. Cinco años y medio de prisión por este caso, lo que le lleva ahora a preguntarse "a cuánto tiempo habría que condenar ahí", refiriéndose a la veintena de asesores socialistas del gobierno de Irene García, la mitad de los cuales no pisa la Diputación.

Preguntado por este Diario si considera que la Fiscalía debería intervenir en este asunto, Pacheco, en tono irónico, comenta que "no sé si los fiscales tienen mucho trabajo y tendrán tiempo para ello". Y añade: "Mientras no sean elegidos por el pueblo, como en Estados Unidos... Bueno, sonrío".

El ex alcalde, que fue diputado provincial por su partido Foro Ciudadano, recuerda que el día de su intervención con motivo de la constitución de la nueva Diputación, "afirmé en un largo discurso que seguía sin estar de acuerdo con la existencia de las diputaciones, que son un atasco en el desarrollo autonómico".

"La Diputación es una tarta que se han repartido los partidos que la han copado y no sólo en numero de asesores cuando se pudieron implantar, sino con las colocaciones a dedo de muchos trabajadores y técnicos dispersos por los distintos órganos de las comarcas de esta provincia en servicios que presta", comenta hoy y recuerda a "alcaldes de la Sierra que al perder el cargo han seguido en Diputación como capataces o incluso operarios".

Para Pacheco, desde la modificación de la Ley de Régimen Local que reguló el cobro por parte de los políticos en activo, "todos los desechos de los partidos o los perdedores en los distintos congresos encontraban cobijo en la Diputación como técnicos en la central o en organismos periféricos como capataces, oficiales, operarios... Una merienda de negros".

A su juicio, la información publicada por este Diario "se ha quedado un poco corta, pues a ello habría que añadir "el exceso de mano de obra colocada a dedo por unos y por otros, por PSOE y por PP".

"Es una barbaridad, incluso insultante, que en estos tiempos de crisis que data del año 2008 y que se ha incrementado con la pandemia, hayan proliferado los cargos de asesores, que la mayoría ni entran en la Diputación y están dedicados a luchar a favor de una facción política del partido de turno contra la otra", añade.

Pacheco denuncia que las diputaciones, en general, "son bancos provinciales repartiendo dinero a diestro y siniestro, dinero que le viene directamente del Gobierno de Madrid, pues ellas no asumen ninguna responsabilidad por la fijación de impuestos, son irresponsables, sólo saben gastar y no asumen la carga de impopularidad de la fijación de impuestos, que sí lo hacen los ayuntamientos y el Gobierno central".

Por ello, considera "lastimoso" que "se haya orillado no solo el debate de la reforma de la Ley Electoral si no qué hacemos con las ineficaces diputaciones".

Para terminar, el ex alcalde jerezano considera que, "al margen de la legalidad o no, la Diputación debería mirarse hacia adentro y, motu propio, prescindir de un gran número de asesores porque para los servicios que presta hacen falta buenos técnicos provinciales, no propagandistas políticos".