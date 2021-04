El PSOE de San Fernando arropa a Susana Díaz en su gira por Cádiz

Susana Díaz no se ha salido del guion en la visita que ha realizado esta mañana al Ayuntamiento de San Fernando, donde ha iniciado una jornada que ha continuado luego en El Puerto de Santa María y que a la tarde terminará en Trebujena. "Toda la energía y toda la fuerza la tengo ahora en lo que está cayendo, en lo que está pasando la gente", ha afirmado la secretaria general del PSOE andaluz, que ha negado abiertamente que detrás de esta gira que le lleva a "gastar suela para conocer los problemas de los andaluces" esté la necesidad de recabar apoyos ante las primarias y la más que segura candidatura de Juan Espadas, que el viernes estuvo también con los militantes de la vecina localidad de Chiclana.

La ex presidenta de la Junta repitió la misma consigna que ha utilizado en otras localidades para apelar a su "responsabilidad" como secretaria general a la hora de hablar del adelanto de las primarias. "Respeto todas las opiniones de los compañeros y compañeras", ha afirmado arropada por la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, y por la alcaldesa isleña, Patricia Cavada, reconocida susanista. "Cuando toquen las primarias votaremos en libertad y los militantes, los hombres y mujeres que componen el PSOE de Andalucía, elegirán en libertad el presente y el futuro del partido", se ha limitado a decir.

"Mi responsabilidad es trabajar por la unidad del partido, respetar todas las opiniones y garantizar que, cuando llegue el momento, que los socialistas andaluces vamos a votar en libertad", ha insistido apelando a la "unidad, a la democracia interna y a la defensa de los intereses del partido".

Díaz ha asegurado que el objeto de estas ruta por distintas localidades andaluzas no es otro que propiciar el "descongelamiento" de las instituciones y de las organizaciones tras un año de pandemia que irremediablemente ha frenado el ritmo. Así, en La Isla ha hablado de "acercar el Parlamento andaluz a San Fernando y San Fernando al Parlamento andaluz" e, incluso, ha adelantado que trasladará a la cámara andaluza algunos temas locales como la rehabilitación de las viviendas de la barriada Bazán con los fondos de la ITI, la necesidad de retomar la formación en el sector naval con la puesta en marcha del CTI o el temido bloqueo de las obras del centro de salud de Camposoto.

"Cuando llego a cualquier ciudad lo primero que me encuentro es a militantes, comerciantes, hosteleros, gente de colectivos... y lo primero que me dicen siempre es que su preocupación es trabajar, no contagiarse y vacunarse. Es el patrón me encuentro siempre en cualquier municipio y eso es lo que me marca el camino", ha manifestado al secretaria del PSOE andaluz al ser preguntada por las primarias y su ruta por distintas localidades. "El PSOE es un partido de mucha piel", ha asegurado al insistir en que el objeto de estas visitas no es otro que tomar contacto con la realidad de los andaluces tras un año "muy duro" que ha estado marcado por la pandemia.

Susana Díaz ha visitado el Ayuntamiento de San Fernando, que ha abierto recientemente tras las obras de rehabilitación que se han acometido en los últimos años, y ha mantenido una reunión con la alcaldesa y con todos los concejales socialistas del gobierno municipal. En la visita también han estado presentes, entre otros, Manuel Jiménez Barrios y Fernando López Gil.