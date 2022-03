Nueva etapa en el covid a partir del lunes: adiós a las cuarentenas y a los balances diarios

A partir de este lunes, en la provincia de Cádiz se tratará el covid de una nueva manera. Este 28 de marzo entraremos de lleno en lo que se ha dado en llamar la 'gripalización' de la enfermedad, una nueva mirada que ha puesto en alerta a parte del sector sanitario del país.

Uno de los principales cambios que se vivirán será el del final de los confinamientos o de las cuarentenas de aquellos pacientes que muestren síntomas leves o que sean asintomáticos. El ministerio de Sanidad ya informó de este cambio crucial en la lucha contra el coronavirus el pasado martes, indicando que entrará en vigor este lunes.

Esta es una de las medidas más difíciles de asimilar para la población en general y también para algunos sanitarios, que han alertado sobre las posibles consecuencias de esta relajación de medidas. El portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Lorenzo Armenteros, advierte de que el "alivio" o "liberalización" de medidas contra la Covid-19 favorece el aumento de casos. "Los casos se pueden incrementar por varias razones y una de ellas es la relajación de las medidas y en la medida que se puedan relajar más se produce un incremento", ha alertado el doctor Armenteros.

Otro aspecto que puede incidir en la "explosión" de contagios, ha abundado, es el relativo a las "festividades", con la celebración de la Semana Santa a la vuelta de la esquina. "Esta variante que ahora mismo existe es una variante que es más difícil de detectar, pero tiene una gran capacidad de contagios y esto hace que repunten los casos tras la relajación de las medidas", ha comentado.

El final del confinamiento para los leves o asintomáticos llega además en un momento de repunte de la enfermedad. En la provincia de Cádiz, por ejemplo, en sólo 48 horas (jueves y viernes) se registraron más de 1.800 infecciones. La tasa de incidencia a 14 días creció en más de 70 puntos en estas dos jornadas y los hospitalizados se han elevado hasta los 88 este sábado.

Cádiz no es ajena a lo que ocurre en el resto de Andalucía y del país. Salud ha detectado un aumento de la incidencia en la comunidad y ha informado de un dato alarmante: la mayor tasa de crecimiento del virus ya no se da en los niños, sino entre los mayores de 80 años.

La situación es similar en España. La trasmisión del coronavirus ha aumentado desde el lunes en 25 puntos hasta los 461 casos de incidencia acumulada, así como el número de nuevas infecciones covid, que suben de las 54.147 a las 72.892, aunque los ingresos hospitalarios siguen en retroceso.

Cambios en las pruebas diagnósticas y los balances diarios

Según los nuevos protocolos, a partir del lunes, las pruebas diagnósticas irán dirigidas a mayores de 60 años, inmunodeprimidos por causa intrínseca o extrínseca y embarazadas; personas que residen, acuden, están ingresadas o trabajan en centros sanitarios asistenciales, sociosanitarios y de día, prisiones y otros lugares con personas institucionalizadas, así como trabajadores que prestan apoyo y cuidado a personas vulnerables. También personas con un cuadro de infección respiratoria aguda de vías bajas que requiera ingreso hospitalario (preferiblemente PCR). Y aquellos de los que se tiene constancia de que ha estado en los últimos 14 días en una región en la que esté circulando una variante de interés o de preocupación.

Los balances diarios también cambian de perioricidad. A partir del lunes, la Junta de Andalucía se adapta a la nueva actualización de la Estrategia de Vigilancia y Control frente a la Covid-19 aprobada por la Comisión de Salud Pública, con lo que el comunicado se emitirá los martes y viernes.

En esta situación, no está demás volver a hacer una llamada a la responsabilidad y a la sensatez. La relajación de medidas no supone su eliminación total: es necesario seguir aireando los espacios cerrados, tratar de no meternos en aglomeraciones sin la protección de la mascarilla, en definitiva, prácticas que se han interiorizado tras dos años de pandemia.