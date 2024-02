Kiko ‘El cabra’ y los otros cinco detenidos pasan su primera noche en Puerto 2 agrupados en tres celdas del módulo de ingresos

Kiko ‘El cabra’, detenido por, presuntamente, pilotar la narcolancha que el pasado viernes mató a dos agentes de la Guardia Civil al pasar por encima de la pequeña zodiac en la que realizaban labores de vigilancia en el puerto de Barbate, ha pasado su primera noche en Puerto 2.

Los seis detenidos tras el dramático suceso del puerto de Barbate llegaron ayer sobre las diez de la noche a la prisión portuense. Uno de ellos incluso lo hizo todavía con ropa de buzo, puesto que fue detenido nada más bajarse de una de las dos gomas implicadas en el suceso.

Los seis han sido internados en el módulo de ingresos, en tres celdas, cada una de ellas ocupada por dos de ellos. De momento no se les ha activado el Protocolo de Prevención de Suicidios (PPS) y no se les va a pasar a ningún módulo para que no se mezclen con el resto de internos.

Según han comentado a este diario fuentes penitenciarias, la intención es que en el menor plazo posible los seis sean trasladados a una prisión en Madrid, aunque para ello antes es necesario que la juez de Barbate se inhiba, lo que permitiría que el caso pase a la Audiencia Nacional.

En Puerto 2 se quiere evitar todo el ruido mediático que el ingreso de los seis presuntos narcotraficantes está causando. Hasta el momento todo se desarrolla con normalidad y sin incidentes.