Irene García no aclara su futuro tras su derrota interna

Irene García no ha querido desvelar cuál va a ser su futuro político más inmediato tras la derrota que sufrió este domingo en las votaciones para elegir a los 31 delegados que representarán al PSOE de Cádiz en el congreso federal del partido a celebrar en Valencia dentro de pocas semanas.

En declaraciones a los periodistas realizadas este lunes en Chiclana antes del acto institucional del Día del Turismo organizado por la Diputación, la dirigente sanluqueña no quiso confirmar si se presentará a la reelección en el congreso provincial previsto para el mes de diciembre. "Yo tengo muy claro lo que voy a hacer, pero no lo voy a desvelar porque ese congreso ni siquiera ha sido convocado y porque hablar de eso no toca ahora", aclaró.

La también presidenta de la Diputación insistió en la idea de que lo que se votó el domingo fue la elección de delegados al congreso federal "y ahora tenemos que estar en eso, en trabajar para que salga un buen congreso y en reforzar a Pedro Sánchez en unos momentos fundamentales en los que está en juego la recuperación económica del país. Y luego tocará hacer lo mismo con Juan Espadas, para preparar la recuperación del Gobierno andaluz. Otras lecturas que se hagan diferentes a estos dos objetivos me parecen predeterminadas e interesadas", dijo quien es la secretaria general del PSOE de Cádiz desde hace más de nueve años.

En las votaciones de este domingo la lista de delegados encabezada por Irene García fue derrotada por unos 300 votos y ocho puntos porcentuales de diferencia por la candidatura alternativa liderada por quien es el vicesecretario provincial del partido y alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. En las declaraciones de este lunes ante los periodistas, en las que estuvo acompañada por el alcalde de Chiclana, José María Román, la también presidenta de la Diputación no valoró esa derrota, la primera que sufre en estos nueve años. Sí elogió sin embargo la alta participación registrada, que llegó al 75% del censo de socialistas con derecho al voto, un dato que, recalcó, "demuestra la buena salud democrática que tiene este partido".

Preguntada por la clara división existente hoy en el PSOE de Cádiz, Irene García dijo que en este partido "siempre ha habido sensibilidades distintas, incluso en las primarias andaluzas del pasado mes de junio, cuando la mayoría del partido apoyó a Juan Espadas y otra parte prefirió ponerse en contra". "Pero mi responsabilidad como secretaria general siempre ha sido trabajar por la unidad de este partido y eso es lo que voy a seguir haciendo", apostilló.

Sobre el congreso provincial de diciembre, dijo que, como aún no había sido convocado, le parecía una falta de respeto hablar sobre una hipotética candidatura suya para aspirar a su tercer mandato como secretaria general. No obstante, se posicionó a favor de que en el futuro el PSOE de Cádiz "mantenga una línea continuista con las aportaciones de quienes crean que pueden sumar". Y, advirtió que, bajo su punto de vista, sería "una gran irresponsabilidad" que desde el propio partido se pusiera en juego "el proyecto ganador que es hoy el PSOE de Cádiz, que no ha perdido ningunas elecciones en la provincia desde que yo soy la secretaria general, o las políticas de futuro que se han venido desarrollando estos años en la Diputación siempre desde un punto de vista progresista".