Tres décimos del Gordo de la Lotería de Navidad dejan 1,2 millones en Puerto Real

Una carambola ha traído a la provincia de Cádiz un buen pellizco del Gordo de la Lotería de Navidad, un sorteo que en esta edición ha pasado bastante desapercibido por la provincia.

El premio gordo de la Lotería de Navidad, vendido en la Administración de Loterías de la estación de Atocha, no podía ser de otro modo que viajero. Y desde la capital de España hasta Puerto Real, viajaron hace unas semanas tres décimos del 86.148, agraciado con el primer premio, lo que supone 400.000 euros para cada uno (menos la parte que se llevará Hacienda).

Por lo tanto, 1,2 millones de euros se han repartido en el municipio. El premio se celebraba en la Peluquería Glamour, en la calle De la Plaza, donde trabaja María del Carmen Fernández, una de las agraciadas.

“Mi marido estuvo en Madrid por cuestiones de trabajo, y compró tres décimos del 86.148: uno para nosotros, otro para mi hermana Chari, y un tercero para otra persona”, explicaba la mujer muy emocionada, mientras brindaba con champán con los amigos y familiares que se acercaron a felicitarla.

“Yo me tengo que ir para adentro que tengo que terminar con la gente”, decía sonriendo. Y es que en el momento en el que María del Carmen se enteraba de que la suerte llegaba a su casa, estaba trabajando. Una peluquería repleta de gente le esperaba. “Tenemos que terminar para irnos a comer y volver. Yo voy a seguir trabajando que no puedo dejar a las clientas colgadas en estas fechas”, decía.

Este 22 de diciembre, que probablemente se convierta en uno de los días más felices para Mari Carmen, empezó con muy mal pie. “Hoy nada me salía bien. Esta mañana se me quemó la comida, después me tuve que ir al dentistas que aún tengo la boca dormida… nada derecho”, decía. Pero su suerte cambió poco después de las doce del mediodía, cuando los niños de San Ildefonso cantaron su número.

Se da la circunstancia de que la peluquería Glamour, que regenta Mari Carmen, comparte fachada con la Administración de Loterías Nº2 de Puerto Real, que este miércoles estaba cerrada porque se había unido a la huelga. Sin embargo, su responsable, Lourdes Benítez, fue una de las primeras en acudir al establecimiento para felicitar a la agraciada. “Qué arte de calle tenemos”, exclamaba

El revuelo formado en la puerta generó mucha confusión entre quienes paseaban por la calle De la Plaza, especialmente vecinos de la zona, que creyeron que la celebración se debía a un premio vendido por la administración y con nerviosismo preguntaban qué premio se había dado, mientras echaban mano de la cartera buscando décimos

El número 86.148 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie. Este número sobre todo ha ido a parar a Madrid, y concretamente a la administración 458, ubicada en la Estación de Atocha, con 129 series.

Además, otras 40 series son para la administración número 54 de Las Palmas de Gran Canaria. No muy repartido, también ha dejado algún pellizco en forma de 1 serie en administraciones de Santoña (Cantabria), Ayamonte (Huelva) y de nuevo en la calle Toledo de Madrid.

El número fue cantado a las 12:12 horas en el primer alambre de la séptima tabla. Los niñas Yanisse Alexandra Soto Rivera y Paula Figuereo Figuereo cantaron número y premio y Salvador Constantin Roa y Fernanda Daniela Laborde extrajeron las bolas. El premio más importante de este Sorteo se ha hecho esperar un poco y ha salido un poco más tarde que el año pasado, cuando fue cantado a las 12.02 horas.

Cada décimo del Gordo supone un premio de 400.000 euros, de los que Hacienda se lleva 72.000 euros, por lo que la cantidad que el afortunado ingresa en su banco es de 328.000 euros.

172 millones de décimos

En el sorteo de la Lotería de Navidad 2021 se han puesto a la venta 172 millones de décimos; 172 series de 100.000 números cada una para vender 3.440 millones de euros en décimos, de los que se reparte un 70% en premios: Un total de 2.408 millones de euros en premios, de los que el primer premio se lleva un buen pellizco. 4.000.000 euros a la serie y 20.000 euros por cada euro jugado. El sueño máximo al que uno puede aspirar en este tipo de sorteo.