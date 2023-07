La Diputación de Cádiz aprueba sueldos y asesores en un tenso pleno: esta es la estructura de la nueva corporación

Si el pleno de organización con el que comenzaba el mandato de Irene García (PSOE) en 2019 duró unos minutos, sin apenas intervenciones, el que se ha iniciado el de Almudena Martínez se alargó durante más de una hora entre un tenso debate. La nueva Diputación de Cádiz, eso sí, echó a andar con el voto del Partido Popular y La Línea 100x100 –que defendieron “el ahorro, la contención y el mantenimiento de una estructura similar a la del anterior gobierno, “lo único que se ha hecho es actualizarlo”– , y también el de Izquierda Unida. El ahora portavoz del principal grupo de la oposición, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, dio pie al debate en casi todos los puntos y votó en contra de la nueva organización de la Corporación.

En resumen, el nuevo gobierno provincial aprobó unos sueldos y asignaciones y dietas que subirán un 10,94%. El portavoz Juancho Ortiz explicó que cada cuatro años se solía actualizar al IPC, pero que este año, dada la situación y que ascendería hasta un 15%, “incompatible con la contención que queremos”, se ha realizado atendiendo al índice que contempla la ley para los empleados públicos. A ello se unirá el menor coste en grupos políticos, unos 600.000 euros menos –pasan de siete a cuatro y hay nueve administrativos menos–, y unos 18.000 menos en el de los cargos electos, pasando de 21 a 19 los que reciben una retribución fija. Los asesores podrán ser hasta 20, como con el anterior equipo de gobierno, con la novedad de que habrá cinco directores de gabinete.

Así, y entrando en materia, la presidenta, vicepresidentes y los diputados del gobierno estarán liberados, salvó Ortiz, que lo estará a un 75%. Según los datos aportados por la propia Diputación, la presidenta cobrará 81.149 euros, el vicepresidente primero menos –en dedicación parcial del 75%–, con 60.800 euros; y el resto de vicepresidentes, 76.401 euros, es decir Jacinto Muñoz y Germán Beardo (PP) y Javier Vidal y Sebastián Hidalgo (La Línea 100x100). Dentro del resto de diputados se contempla dos con delegación genérica de área (71.653 euros) y ocho de delegación especial, con unos 57.300 euros.

En la oposición, estarán liberados el portavoz de IU y alcalde de Trebujena, Ramón Galán, así como el portavoz del PSOE y una portavocía adjunta para este grupo, que ejercerá Ana Carrera. Sus sueldos serán de 71.000 euros y 35.000 para la adjunta. Los diputados y diputadas sin asignación exclusiva o parcial percibirán 343,9 euros por asistencia a pleno y 170,8 euros por su comparecencia en las comisiones informativas. En total, y según expuso Ortiz, el coste de los cargos electos, con los datos de Personal, pasará de 1.246.380,10 euros a 1.228.636,60 euros, cerca de 18.000 euros menos.

Asesores y asignación a los grupos

Será en los medios asignados a los grupos políticos donde se concentre el ahorro. La Diputación dio los detalles de que cada grupo recibirá un componente fijo de 3.850 euros, más un variable de 2.640 euros por cada diputado o diputada electo, y podrán contratar a personal, distribuidos de la siguiente manera: el grupo mayoritario con funciones ejecutivas (PP) podrá incorporar a un técnico de grado medio, dos administrativos y dos auxiliares administrativos; el grupo con función ejecutiva no mayoritario ( La Línea) podrá contar con un técnico de grado medio y dos auxiliares; los grupos que superen el tercio del número de miembros de la Corporación (PSOE) podrán asumir dos administrativos y dos auxiliares administrativos; e IU con un administrativo y dos auxiliares. Ortiz también indicó que el PP y el PSOE tendrán los mismos representantes en la comisión informativa, con seis cada uno.

Por último, entre los veinte asesores que podría llegar a tener el gobierno, se contempla cinco directores de gabinete, tres del PP y dos de la Línea 100x100. Serán un director de gabinete de Presidencia, de Coordinación y de Comunicación (66.564 euros cada uno) y dos directores más para las vicepresidencias de La Línea, la segunda y la quinta, con la misma retribución. Los técnicos tendrían un sueldo de 43.266,6 euros.

Salvo en las retribuciones, el PSOE se mostró crítico en todos los puntos e hizo uso de la palabra par expresar sus disconformidad a lo largo del pleno. Juan Carlos Ruiz Boix lamentó los “asesores VIP”, que no puedan contar con más personal en el grupo pese a tener 14 diputados o que el “90% del coste” se vaya para el equipo de gobierno. “Mantenemos la misma estructura”, incidía el portavoz del equipo de gobierno en un cruce constante.

Con el PSOE en contra en un bronco pleno

La sesión fue tensa y ya se vio al inicio. El portavoz socialista pidió un receso porque aseguró que lo hablado con el equipo de gobierno no era lo que se reflejaba en el informe que se iba a aprobar, que contó con el no del PSOE. “El gasto destinado a la Corporación se desequilibra con el 90 por ciento para el Gobierno en detrimento del 10 por ciento par la oposición”, argumentaba Ruiz Boix, que puso por delante que tienen el mismo número de diputados del PP, 165.000 votos en las elecciones municipales y 16 alcaldías.

“En medios materiales sí es lo mismo pero en humanos ha sido una carnicería (para los grupos). La presidenta ha incumplido la palabra dada el lunes al portavoz del PSOE en cuanto estos recursos”, afirmaba, avisando a La Línea para que “se preocupe si es ese el nivel de cumplimiento de la palabra de la presidenta”. Ruiz Boix criticó además que el PP intente una administración “paralela” con los cinco “asesores VIP” –por los nuevos directores de área previstos–, “denostando a los funcionarios” y que “contempla la llegada de algún concejal del ayuntamiento de la presidenta y dos de La Línea”, proseguía.

Ortiz llevó las contestaciones en el debate, del que manifestó su “extrañeza”. “Se ha mantenido la misma estructura, no se trata de repartir la tarta, no va de eso, y usted tiene una visión muy distinta allá donde es alcalde y aquí”, expuso, apuntando que el PSOE había pedido “cuatro liberados” y recordando que él, vicepresidente, cobrará menos que el portavoz de la oposición. Pero también llegó a intervenir la presidenta. “Respeto lo que pueda decir, pero no tolero que me ponga de mentirosa”, le dijo, destacando “el ahorro de esos 600.000 euros de esta casa para los gaditanos”.

Incluso lo hizo el portavoz y vicepresidente Javier Vidal, de La Línea 100x100. “Estaba haciendo verdaderos esfuerzos para no entrar, pero usted se siente engañado por todos cuando es el alcalde más VIP de la provincia, recalcó el linense, refiriéndose a que cobrará “1.500 euros” en San Roque por la asistencia a pleno.

En una nota, el PSOE insistió que con la distribución realizada por el Gobierno del PP y 100X100, la realidad según Ruiz Boix "es que hay menos personal técnico en el Grupo Socialista y habrá menos liberados en la oposición, todo lo contrario a lo que sucedió en el mandato anterior, a pesar de que entonces el PP solo tenía 8 diputados provinciales frente a los 14 que tiene el PSOE en la actualidad".

El socialista mantuvo que harán un control y fiscalización de "manera constructiva, no bloqueadora como habitualmente utiliza el PP".