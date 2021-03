Desescalada Cádiz: ¿Habrá nuevas restricciones en Semana Santa?

Ante la noticia que ha saltado esta mañana a los medios sobre el cierre de la actividad no esencial a las 20.00 horas y el adelanto del toque de queda en Semana Santa para contener la cuarta ola, esta misma tarde se conocerá si los bares y comercios gaditanos tendrán que acogerse a nuevas restricciones.

En concreto, Gobierno y comunidades autónomas vuelven a reunirse por el incipiente repunte de los contagios a las puertas de la Semana Santa, y se podrían endurecer las medidas para tratar de evitar la temida cuarta ola. De hecho, en la provincia y en el resto de Andalucía se ha producido este miércoles un repunte de casos.

Andalucía no quiere adelantar el horario a las 20.00

Ante las dos nuevas medidas que han trascendido a la opinión pública, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado este miércoles que no es "partidario" de adelantar a las 20,00 horas el inicio del conocido como toque de queda nocturno ni de reducir el horario de apertura permitido para la hostelería en un momento en el que la incidencia de la pandemia de Covid-19 en la comunidad autónoma es "muchísimo inferior" a la que se daba en el "pico" de la tercera ola.

Moreno se ha referido durante un acto en Sevilla a esta cuestión a propósito de una posible propuesta del Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas para que adelanten a las 20,00 horas la hora de inicio del toque de queda nocturno y para que decreten el cierre de la movilidad entre las provincias que componen cada región en Semana Santa.

Si bien, ha asegurado que el Gobierno andaluz no ha recibido por el momento "una propuesta concreta" del Ministerio de Sanidad en este sentido, y "hasta que no la tengamos no podemos definirnos, porque no sabemos si es así o no" lo que plantea el Ejecutivo central.

En todo caso, ha recordado que la Junta ya tomó la semana pasada decisiones "en función de lo que los expertos nos trasladaron", entre las que figuraron el mantener el cierre de la movilidad entre provincias, siendo "la única comunidad autónoma" que acordó esa restricción, según ha puesto de relieve.

El Gobierno desmiente las nuevas medidas

Por su parte la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado también este miércoles que "a día de hoy" no hay medidas adicionales a las ya pactadas con las comunidades autónomas para la Semana Santa con lo que descarta que de momento haya "nada" o que ya esté decidido ampliar hasta las 20.00 horas el toque de queda o el cierre de la actividad no esencial.

En conversación informal con los periodistas en el patio del Congreso, la ministra de Sanidad ha insistido en que no hay ninguna medida acordada en estos momentos después de las informaciones que apuntan a que el Ministerio plantea un aumento de las restricciones de cara a los próximos días festivos.

No obstante, fuentes de la Xunta de Galicia han apuntado que Sanidad les contactó anoche para sondearles sobre un posible adelanto del cierre de la actividad no esencial para intentar evitar una cuarta ola de la pandemia.