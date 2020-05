Desescalada Cádiz: Los chiringuitos vuelven a lanzar un SOS por su supervivencia

La Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA) reclama, nuevamente, a los Ayuntamientos y al Ministerio de Transición Ecológica que definan claramente su voluntad de apostar por la supervivencia del sector y que den respuesta a su petición de supresión determinante del canon de ocupación y/o aprovechamiento.

AECCA considera que es" indispensable" que estas administraciones apoyen esta reivindicación, ya que la exención de estas tasas" supondría un verdadero rescate para un sector que ve seriamente amenazada su supervivencia, la de sus trabajadores y la del gran número de proveedores que dependen de estos negocios". Los empresarios y autónomos de la costa gaditana urgen a estas administraciones a asumir" con rotundidad, y lo antes posible, si están dispuestas a auxiliar al sector o si, por el contrario, van a permitir que se hunda, con la consiguiente pérdida de tejido empresarial y puestos de trabajo", han manifestado en un comunicado.

Desde la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz han querido hacer hincapié en "el enorme esfuerzo que están haciendo nuestros empresarios y autónomos para continuar con su actividad en las adversas condiciones derivadas de la situación que estamos viviendo" con el COVID-19. "Todos ellos están intentando asumir responsablemente su contribución a la recuperación económica y social".

Desde AECCA subrayan que algunos de sus asociados ya están poniendo en marcha sus negocios –pese a la incertidumbre que los rodea y las grandes inversiones necesarias para adaptarse al nuevo escenario que se está planteando con la desescalada del coronavirus– a la espera de que les llegue el apoyo necesario. No obstante, u"n gran número de ellos no están en disposición de iniciar su actividad sin saber antes si van a contar con esa indispensable ayuda que, de no llegar, haría imposible la apertura de sus establecimientos o el inicio de la temporada".

Los representantes de los chiringuitos aseguran que se han dirigido en numerosas ocasiones tanto al Ministerio como a los Ayuntamientos implicados," aún no se ha obtenido respuesta clara sobre la petición para que se suprima este año el canon de ocupación y/o aprovechamiento".

"La posible apertura de nuestros negocios puede estar cercana y debemos asumir los importantes gastos de instalación y puesta en marcha, conociendo de antemano que las pérdidas están, prácticamente, garantizadas por los meses de inactividad, como por la merma importantísima de turismo nacional e internacional generada por esta pandemia global. Por eso resulta imprescindible que contemos con el apoyo necesario que garantice nuestra supervivencia y la de nuestros trabajadores en estas circunstancias excepcionales", han concluido.