Cuarentenas: cuántos días, en qué situaciones y más dudas

El cambio aprobado el pasado miércoles por Gobierno y comunidades autónomas ha venido a confundir un poco más a la población en cuanto a las cuarentenas. Cuántos días tengo que estar en aislamiento, qué pasa si estoy vacunado o qué ocurre si tardan mucho en darme la cita para hacerme la PCR son sólo algunas de las cuestiones que puede suscitar este último cambio. Y todo esto, después de una noche de contactos en las comidas familiares de fin de año.

La Comisión de Salud Pública, que reúne a los directores generales de las comunidades autónomas y el Ministerio, acordó el pasado 29 de diciembre "por unanimidad" reducir las cuarentenas a 7 días en lugar de los 10 que son preceptivos actualmente, una decisión que, aunque no responde a lo recomendado por los técnicos, va en la línea de compaginar el control de la pandemia con el sostenimiento económico.

Es una medida que los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos habían recomendado ya que hay certezas de que el periodo de incubación de la variante ómicron, la predominante, es más corto que el de las anteriores. EEUU proponía reducirlo a 5 días, pero España se queda a medio camino optando por estos 7 días.

Ahora bien, ¿quiénes se beneficiarán de estas cuarentenas reducidas? Según indica el documento "Adaptación de la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de covid-19", actualizado a fecha de 30 de diciembre, "se establece un periodo de 7 días para el aislamiento de los casos confirmados asintomáticos o con síntomas leves, si en el momento de finalización de este periodo la persona está asintomática y han transcurrido al menos tres días tras la resolución de los síntomas, incluidos los casos asintomáticos o leves que se producen en los centros de mayores y otros centros sociosanitarios. Para aquellas personas con enfermedad grave o inmunosupresión se mantiene el periodo de aislamiento mínimo de 21 días. Para el personal que trabaja en centros sanitarios o sociosanitarios se realizará un Test de Antígeno el día 7 antes de su reincorporación a su puesto de trabajo.

Tras el periodo de aislamiento de 7 días y hasta los 10 días posteriores al inicio de síntomas o a la fecha de diagnóstico en los casos asintomáticos, las personas positivas deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla. Especialmente se debe evitar el contacto con personas vulnerables".

A partir de aquí, se abre todo un abanico de posibilidades que son las que a la larga generan la confusión.

¿Me hacen una PCR para saber si al final de mi cuarentena soy negativo?

Hoy por hoy, esta prueba para certificar de alguna manera que se pone fin a la cuarentena sin ser positivo no se realiza aunque sí se realizaba al principio de la pandemia. De hecho, el Gobierno en la 'Estrategia de detección precoz, vigilancia y control del covid-19' del 22 de diciembre indicaba que "No será necesario la realización de una PCR para levantar el aislamiento ni para reincorporarse a la actividad laboral".

¿Qué ocurre si tengo síntomas?

Si eres sintomático, tu cuarentena debería durar 10 días y el aislamiento se mantendrá "hasta transcurridos tres días desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico con un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas", indicaba el mismo documento.

¿Qué pasa si se retrasa mi prueba PCR?

Es la situación que más se está dando ahora mismo. El alto número de contagios ha incidido directamente en la congestión de los puntos de realización de pruebas PCR. La espera para estas pruebas en los últimos días, al menos en la ciudad de Cádiz y según apuntan varios usuarios, no baja de los 7 días, justo el periodo que duraría la cuarentena. ¿Qué ocurre entonces? El aislamiento sólo se da una vez que se obtenga el resultado positivo por PCR, es decir, que si el resultado positivo lo dan el día 20 de diciembre y eres asintomático, tu aislamiento debería durar hasta el 27.

La cuestión estriba en que en realidad, y siguiendo con el mismo ejemplo, el contacto estrecho con otro positivo se produjo el 13 de diciembre y hasta el 20 no obtuviste la cita para la PCR. En esos días de espera sería cuando debería entrar en juego la responsabilidad personal de cada uno, una responsabilidad que queda muy limitada porque, por ejemplo, en estos días de espera no se pueden recibir bajas laborales. En estos casos, hay quien aprovecha para descansar unos días si cuenta con días libres o habla con su empresa para poder teletrabajar, pero para otros no existen estas opciones.

El protocolo marca que podrías hacer vida normal aunque usando la mascarilla además del resto de medidas de protección en vigor.

¿Qué ocurre si ya estoy vacunado?

Si estás vacunado con la pauta completa y has sido contacto estrecho de una persona positiva por covid, en principio y según este último cambio, no tendrías que realizar ningún aislamiento, podrías hacer vida normal pero usando la mascarilla en todo momento y siguiendo el resto de recomendaciones sanitarias en vigor.

Si tienes un sólo pinchazo, tendrías que hacer la cuarentena de 7 días.