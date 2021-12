Coronavirus: El covid en Cádiz en diciembre de hace un año, el covid ahora

Toque de queda, limitación de horarios comerciales y de hostelería, de encuentros sociales, restricciones de la movilidad entre municipios,... Así estaba la provincia de Cádiz a inicios de diciembre de 2020, una situación que difiere mucho de la actual y que parece que es difícil que se vuelva a repetir. Con toda Andalucía en nivel 0 de alerta, la Junta de Andalucía no tiene en mente plantear medidas de cara a la Navidad y más allá de su apuesta por el certificado covid, insiste en la prudencia y en seguir haciendo hincapié en las básicas: uso de mascarillas, evitar aglomeraciones, distancia interpersonal o higiene ante la subida de los contagios de las últimas semanas.

Pero, ¿estamos igual que el pasado diciembre? La respuesta más bien se inclina hacia el no. Hay indicadores que muestran similitudes, como los casos diarios, pero hace un año la incidencia era superior, los ingresos eran cientos y la vacuna todavía no había llegado. Porque no fue hasta el 27 de diciembre de de 2020 cuando se vivía una de las imágenes más esperadas en mucho tiempo: los mayores de dos residencias de Arcos y Jerez recibían las primeras dosis del fármaco en Cádiz.

Incidencia, ingresos y muertes

El 4 de diciembre de 2020, la tasa por 100.000 habitantes en la provincia era de algo más de 300 casos. Había llegado a 480 en noviembre -el pico de la segunda ola- y bajaba hasta los 271 el día 7. A mitad de noviembre había 381 ingresados, con 59 personas en las UCIS y descendía hasta 237 en la primera semana de diciembre, aunque aún con casi medio centenar de pacientes graves en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales gaditanos. El mes terminaba con nada menos que 138 fallecidos por covid.

Ahora, la curva va en sentido contrario, en aumento, pero la situación sólo se parece en la transmisión. Es decir en el número de casos diarios que se confirman. El 7 de diciembre pasado fueron 194, este sábado por ejemplo han sido 186. Sin embargo la incidencia aún es mucho menor (111,7 según los últimos datos) tras un fantástico octubre en que quedo en menos de 14. Y los ingresos son muchos menos: 24 en planta y cinco en UCI. Eso sí, la situación viene empeorando desde final de octubre, en que apenas había siete pacientes covid en los centros sanitarios de la provincia.

En cuanto a la mortalidad, el cambio es más que notable: el mes pasado fallecieron tres personas y este mes de diciembre se han notificado dos víctimas mortales.

Entonces, el descenso del puente de diciembre hay que recordar que no fue suficiente. Tras relajar algunas medidas en las vacaciones navideñas, el final de enero fue el peor momento y más trágico de la pandemia en la provincia hasta ahora: casi mil hospitalizados, tasas de más de mil en casi todos los municipios, negocios cerrados, y el pico con más muertes desde la aparición del virus.

Vacunas

Y otra gran diferencia con hace un año y que ha ayudado a la menor virulencia de este virus han sido las vacunas. A principios de diciembre de 2020 ni siquiera habían llegado a Cádiz y covid se cebaba entonces con los más mayores de la provincia, que fueron los primeros en vacunarse.

Un años después son 1.014.896 los gaditanos que tienen la pauta completa, con más de un 81% de la población diana con las dos dosis del fármaco. Unas 16.000 más tienen al menos una dosis, con lo que aumentará seguramente algo más en las próximas semanas.

El reto está ahora en la tercera dosis, que ya se pueden poner los mayores de 60 años. También están ya pendientes de una más aquellos, de cualquier edad, que se vacunaron con Janssen. La llegada de nuevas variantes y el paso de los meses, que hace disminuir la eficacia del fármaco, ha hecho a las autoridades a apostar por este nuevo pinchazo. De momento son 183.196, entre mayores (114.615) y personas vulnerables por distintas patologías.

El paso siguiente será la inoculación de los niños, de entre 4 y 11 años. Según se ha anunciado esta misma semana, las vacunas infantiles estarán en Andalucía el 13 de diciembre y se empezará a pinchar a los menores en los centros de salud, en compañía de sus padres. En la actualidad son los niños el tramo de edad con mayor incidencia del coronavirus, aunque en su mayoría no sean casos graves. En Cádiz no ha fallecido ningún menor de 15 años.