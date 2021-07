Coronavirus: El 72% de andaluces con COVID-19 que están en la UCI son "negacionistas" de la vacuna de entre 50 y 60 años

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha alertado este martes de que "el 72%" de las 122 personas que actualmente se encuentran ingresadas en unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de hospitales de Andalucía con Covid-19 son "negacionistas", es decir, "gente que no se ha querido poner la vacuna", de "entre 50 y 60 años" de edad.

Así lo ha indicado el vicepresidente de la Junta en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha comparecido junto al consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo.

Al analizar la situación de los hospitales andaluces como consecuencia de los nuevos ingresos que está provocando la Covid-19, Juan Marín ha indicado que resulta "muy atípico que gente que ya estuviera vacunada, con entre 50 y 60 años" de edad, "estuviera ingresando en UCI", y al respecto ha puesto de relieve que "el 72%" de los actuales pacientes en unidades de críticos son "negacionistas" de la vacuna, tras lo que ha realizado un llamamiento a favor de la vacunación.

Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha detallado que el 64 por ciento de las 102 personas que han ingresado este pasado fin de semana en hospitales de la comunidad por Covid "no estaba vacunado".

Además, ha advertido de que sigue "bajando la edad de las personas que ingresan", de forma que "el 40%" de esos ingresos del fin de semana corresponden a "menores de 40 años, y, de ellos, el 85% no está vacunado por las circunstancias que sean".

En esa línea, Bendodo ha defendido que estas cifras demuestran que "la vacunación funciona", porque las personas a quienes se les han inyectado las dos dosis "consiguen una inmunización tan alta" que, aunque pueden contagiarse del coronavirus, logran que "la enfermedad no evolucione y derive en un ingreso hospitalario".

De igual modo, el consejero portavoz ha insistido en realizar un llamamiento al Gobierno de España para que aumente el ritmo de llegada de dosis de vacunas a Andalucía en las próximas semanas.

Así, Bendodo ha comentado que a la Junta no le queda "más remedio que poner el grito en el cielo", porque Andalucía recibirá esta semana unas "470.000" dosis de vacunas, "prácticamente la mitad" de las 835.000 recibidas la semana pasada, según ha lamentado.

El portavoz de la Junta ha sostenido que "no tiene sentido que el Gobierno frene la llegada de vacunas al final de la campaña de vacunación". "No lo entendemos", ha remachado Bendodo, que ha tachado esta circunstancia de "una temeridad", y ha considerado que el nuevo Gobierno que ha conformado Pedro Sánchez tras los cambios del pasado fin de semana entre los integrantes del Consejo de Ministros debe tener como "sola prioridad" la de "plantarse ante la Unión Europea y las farmacéuticas" encargadas de la producción de vacunas y "exigir que se multiplique la llegada" de éstas, porque "se están fabricando muchísimas", según ha remarcado.

"El Gobierno de España no tiene nada más importante ahora mismo que garantizar un suministro amplio de vacunas", ha insistido Bendodo, mientras que el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha agregado a preguntas de los periodistas que "la distribución de vacunas tiene que ser por criterio de igualdad para todos los españoles, tal como se estableció".

"No vamos a cambiar esos criterios", ha querido dejar claro el vicepresidente antes de agregar que por parte de la Junta "no queremos que se ralentice" la llegada de vacunas, pero que Andalucía no quiere "ni más ni menos que nadie" en cuanto a dosis.

Finalmente, tanto Marín como Bendodo han coincidido en defender el orden de vacunación que ha seguido Andalucía, por orden descendiente de edad, priorizando a los colectivos de mayor edad y de mayor "riesgo" ante el virus, y el vicepresidente ha valorado que eso ha tenido su reflejo en las residencias de mayores, con una casi nula incidencia del virus actualmente.

Por su parte, Bendodo ha opinado que no le parece "responsable" bajar la edad de vacunación saltándose otros tramos de más años, porque "conforme menos edad tenga el infectado, menos posibilidad hay de que entre en hospital", según ha insistido.