Coronavirus Cádiz: La provincia marca un nuevo récord con más de 1.700 positivos y 19 fallecidos

Cuando parecía que la tendencia al alza de la tercera ola se estaba amortiguando en Cádiz, la actualización de los datos realizada este sábado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía vuelve a dar un golpe de realidad sobre la dura situación que se está viviendo por la pandemia del coronavirus. La provincia gaditana ha vuelto a marcar un nuevo récord de contagios con 1.702 positivos detectados por pruebas PDIA. A esto se suma una mortalidad que se está disparando en los últimos días al añadirse a la estadística la notificación de 19 nuevos fallecimientos de pacientes con COVID-19.

Así, 54.550 gaditanos se han contagiado del coronavirus y han certificado sus positivos gracias a una prueba PDIA. De ellos, 842 han fallecido desde el principio de la pandemia.

Esta triste realidad también se constata al ser Cádiz la provincia andaluza que más casos y mas fallecimientos ha notificado este sábado. Respecto a las infecciones, en Andalucía se han confirmado 7.899 casos en las últimas 24 horas. Tras Cádiz, Málaga es la segunda provincia más afectada en las últimas 24 horas con 1.347 casos. Le siguen Sevilla con 1.199, Granada con 1.028, Almería con 914, Córdoba con 615, Huelva con 599 y Jaén con 495.

Por su parte, 69 andaluces han fallecido en las últimas 24 horas. Tras Cádiz, la provincia en la que se han registrado más muertes es Almería con 12, seguida por Málaga con 9, Córdoba y Granada con 8, Huelva con 7, y Sevilla y Jaén con 3.

Al ser fin de semana, no se conoce cómo afecta este récord de contagios a la tasa de incidencia en los últimos 14 días ya que esta actualización no se realiza en días festivos. Aun así, es más que probable que haya subido tras marcar 942,4 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días el pasado viernes. Incluso, esta probabilidad se extiende a que varios municipios con tasas cercanas a 1.000 que aún no se han visto afectados por el cierre de la actividad no esencial como Cádiz, Puerto Real o Sanlúcar, entre otros, por lo que podrían haberla rebasado este sábado. A la espera de la evolución que se produzca hasta el lunes, podrían verse afectados por nuevas restricciones en función de lo que decida El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública Alto Impacto de la provincia de Cádiz en su próxima reunión.

Respecto a la situación en los hospitales gaditanos, se estabiliza el número actual de hospitalizados con 861 -dos menos que el pasado viernes-, aunque aumenta la presión en las UCIs con 110 pacientes en cuidados críticos -nueve más que en la jornada anterior-. En términos acumulados, se suman 30 hospitalizaciones más, dejando el total en 2.849, mientras que siete pacientes más han tenido que usar la UCI, por lo que ya son 340 gaditanos los que han recibido cuidados críticos desde el inicio de la pandemia.

Por último, se han notificado 336 altas de pacientes con coronavirus, por lo que ya son 30.325 gaditanos los que han superado esta enfermedad.