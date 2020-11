Coronavirus Cádiz: 11 muertos y 660 contagios en una tendencia al alza imparable en la provincia

Otra jornada negra en la provincia de Cádiz. Otros números que asustan y no dejan de mostrar que algo no se está haciendo bien. Tras un día con unos datos más o menos esperanzadores, la realidad de este jueves no deja lugar a dudas de la imparable incidencia del Covid-19. En esta jornada se han alcanzado los 660 nuevos contagios y los 11 fallecidos, colocando a la provincia en segundo lugar a nivel andaluz en número de casos y muertos por culpa del virus.

Además, supone el segundo peor dato de la pandemia en cuanto a positivos y el tercero en cuanto a fallecimientos.

Cabe recordar que este martes el número de positivos registrados por la Junta ascendió a 749 casos, mientras que en fallecidos ya se registraron once en 24 horas el 17 de septiembre y el 27 de octubre. No obstante, según los datos registrados en la Junta, es la tercera peor cifra en un día ya que el pasado 17 de noviembre la cifra de fallecidos se elevó a 15 personas y el 12 de noviembre a 12.

En cuanto a las hospitalizaciones, ha habido 31 ingresos en las últimas 24 horas, de los que tres han pasado a la UCI.

En cuanto a la tasa de contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la provincia presenta una tasa de 439,1 casos, casi dos puntos más que el día anterior tras haber registrado 5.445 positivos confirmados en las últimas dos semanas.

Por distrito sanitario, la Sierra sigue siendo el que presenta una media más alta, con 562,9 casos por 100.000 habitantes, aunque con una bajada de 60 puntos con respecto al día anterior.

Por su parte, el distrito sanitario de Jerez-Costa Noroeste se eleva a 565,8 casos por cada 100.000 habitantes, 40 puntos más que el día anterior, mientras que el Campo de Gibraltar presenta una tasa de 433 casos y el distrito Bahía de Cádiz-La Janda de 302,4.

Desde que comenzara la pandemia, se han detectado 24.738 contagios en la provincia, han muerto 407 personas y 11.605 se han curado. Han ingresado 1.768 y 169 han estado en la UCI.

A nivel regional, Andalucía suma este jueves 26 de noviembre 3.549 casos de Covid-19 confirmados por PCR y test de antígenos, casi el triple que los 1.205 registrados la víspera, según datos consultados publicados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabilizan 54 muertes, diez menos que el miércoles pero cinco más que el jueves de la semana pasada.