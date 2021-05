Coronavirus: Cádiz sobrepasa los 200 contagios diarios por primera vez en todo el mes de mayo

Los últimos datos de la semana -el domingo no se facilita balance de casos- no traen buenas noticias. La provincia sobrepasa este sábado los 200 contagios diarios (214) de coronavirus, una cifra que no se alcanzaba desde el 26 de abril de este año, con lo que es el número más alto de todo el mes de mayo, a punto de terminar.

El balance de la jornada deja a Cádiz como tercera provincia andaluza con más casos confirmados en las últimas 24 horas, tras Sevilla y Málaga, confirmando un día más la tendencia al alza estas últimas jornadas, que hasta ahora había sido más leve. Esto se había notado en la incidencia, que se quedaba el viernes en 105,6, ascendiendo poco a poco.

En el lado bueno, la provincia no suma fallecidos y las hospitalizaciones se mantienen a niveles del final del verano pasado, ya con más de una semana por debajo del centenar, exactamente 67 pacientes covid en total y 18 en las UCI de los hospitales gaditanos. Desde marzo, 5.662 personas han tenido que ser ingresadas afectadas de coronavirus y hasta 642 pasaron por las unidades de cuidados intensivos.

Desde marzo, se han contagiado de este virus, según las pruebas diagnósticas, 81.168 gaditanos, oficialmente 1.483 han fallecido y 77.438 se han recuperado, 161 más en la estadística que ayer. Todas estas cifras dejarían los casos activos en unos 2.247.

La provincia está en alerta 1 según el semáforo de Sanidad, aguantando tras el fin del estado de alarma, que está llevando a subidas más grandes en otros territorios andaluces como Sevilla. La Sierra es la que estaría en peor situación, según la Junta que dejó el distrito en alerta e una semana más, y que también tiene la incidencia más alta de todas las comarcas en estos momentos.

Además de los contagios y la incidencia, hay que tener en cuenta otros factores como la tasa en mayores de 65 años, la tasa de pruebas positivas (en 6,7% según los últimos datos conocidos) o los ingresos covid, que por el momento no aumentan notablemente su presión.