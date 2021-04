El Puerto: Ciudadanos quiere más compromiso de cara a los presupuestos para 2021

El diputado por Cádiz y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, Sergio Romero, ha estado este lunes en El Puerto con motivo de una visita al edificio del centro de salud ‘Ángel Salvatierra’.

Durante la visita Romero atendió a Diario de Cádiz para hablar de otros asuntos municipales como el retraso de los presupuestos municipales, un compromiso que exigió Ciudadanos a la hora de firmar el pacto de gobierno con el Partido Popular, en junio de 2019. No obstante, a pesar del innegable retraso en la aprobación de las cuentas municipales, el portavoz andaluz de Ciudadanos cerró la puerta a un posible ultimátum a sus socios de Gobierno, ya que como dijo “estamos trabajando en ello. No es algo que tenga una solución fácil ni rápida, por cuestiones internas del Ayuntamiento. La disposición de Ciudadanos es que se cumpla lo firmado, esperemos que cuanto antes. Hay reuniones permanentes y apelamos a la responsabilidad de la Alcaldía. Queremos más celeridad, compromiso y predisposición, pero es algo que no está en nuestra mano. Lo que Ciudadanos firma exigimos que se cumpla, pero no solo en El Puerto, sino en toda España”, afirmó.

Sergio Romero valoró el trabajo conjunto de PP y CS en el Gobierno municipal destacando “la satisfacción de los portuenses. Llevamos dos años de gobierno y hace falta seguir trabajando para ir cumpliendo con los compromisos”, destacó.

"Estamos alertando de que con tanta lentitud en los procedimientos sufre el portuense”

Por otro lado, también sobre los presupuestos y a pesar de que de momento ni siquiera se ha presentado un borrador, Romero recordó que la aprobación de las cuentas municipales “no debe ser cosa solo de los partidos que gobiernan, sino también de la oposición, porque todos representamos a los portuenses. Tiene que haber altura de miras para que no se considere algo solo del gobierno, sino de todos los portuenses, y más en una pandemia. Si no se han podido sacar aún es porque no ha habido altura de miras y responsabilidad para entender que es una herramienta para que la ciudad siga avanzando. Apelo no solo al gobierno, sino a la oposición porque los portuenses quieren que todos nos pongamos de acuerdo”, insistió.

En cuanto a otro de los compromisos del pacto incumplidos hasta la fecha, el contrato de Mantenimiento Urbano, Sergio Romero pidió “que haya máxima celeridad en los procedimientos técnicos del Ayuntamiento. La Alcaldía, la Intervención y el área económica deben acelerar los procedimientos para que esos contratos se puedan llevar a cabo. Nosotros estamos empujando y alertando de que con tal lentitud el que sufre es el portuense. Queremos que los procedimientos sean más rápidos y que el área económica , los técnicos y la Intervención nos pongamos las pilas para que los que nos encontramos por la calle nos puedan mirar a la cara”, dijo.

Finalmente, en materia turística, Romero destacó el impacto positivo que tendrá la buena gestión de la Junta contra la pandemia, con un proceso de vacunación bien planificado, confiando en medidas como las ayudas directas al sector.