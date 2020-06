Unas 720 familias de la provincia de Cádiz están participando en el estudio de seroprevalencia ENE-COVID-19 que se está llevando a cabo en toda España para determinar la prevalencia de la infección por SARS-Cov2 mediante la determinación de anticuerpos frente al virus y evaluar su evolución en el tiempo. En este estudio colaboran el Ministerio de Sanidad, el Instituto Carlos III, el Instituto nacional de Estadística y las comunidades autónomas.

El director de Salud del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz–La Janda, Antonio García Navas, que es quien dirige en Cádiz el estudio de seroprevalencia, señala que se han citado a un total de 1.800 personas de todas las edades de la provincia de Cádiz para participar en este estudio y ha aceptado entre el 80 y el 90% de ellas.

García Navas expone que "el principal problema con el que nos enfrentamos en esta pandemia es la necesidad de obtener conocimientos que nos permitan saber más de este virus, lo que hará posible tomar medidas adecuadas y útiles que nos permitan reducir el daño que pueda producir esta enfermedad". Así, dice que para establecer la dimensión real de la pandemia de covid–19 en España, hay que estudiar el estado inmunológico de la población en relación con el virus, y para ello "hay que monitorizar de forma dinámica la evolución de la infección entre la población, algo que es fundamental para orientar las estrategias de salud publica actuales y futuras que nos permitan el control de la pandemia".

Cuenta que el estudio, que comenzó el pasado 27 de abril, se estructura en tres fases u oleadas en las que se realiza un seguimiento de los participantes. En cada una de ellas, se cita a la población participante y se le hace una encuesta para obtener datos personales y del estado de salud; también se les realiza un test rápido de anticuerpos por punción digital, que proporciona información cualitativa sobre la presencia o no de anticuerpos en sangre y cuyos resultados se obtienen in situ en diez minutos. Por último, se les extrae una muestra de sangre por punción venosa que se manda a analizar al hospital. Esta prueba proporciona una información mucho mas precisa, ya que permite tener medidas cuantitativas de los anticuerpos.

Ya se han realizado las dos primeras fases del estudio y la tercera comenzará el próximo lunes 8 de junio. Este jueves, día 4, se dieron a conocer los resultados de la segunda oleada, que reflejan que la prevalencia estimada de anticuerpos IgG (los que demuestran la inmunidad) frente al coronavirus en Cádiz ha subido al 2,4%. La prevalencia detectada en la primera oleada fue de 1,6–1,7%, por lo que el porcentaje de seroconversión de anticuerpos IgG ha sido de un 0,9% en esta segunda ronda. "Esto quiere decir que menos de un 1% de la población gaditana participante en el estudio ha producido anticuerpos entre la primera y la segunda oleada del mismo", explica García Navas.

En este estudio están trabajando una media de tres o cuatro profesionales de cada uno de los centros de salud de la provincia de Cádiz, que previamente han hecho un curso online en el Instituto Carlos III. Estos profesionales se han encargado de localizar a la población que se ha escogido de forma aleatoria y de ponerse en contacto con ella para proponerle su participación en el estudio. También son los que realizan las pruebas y las encuestas en los propios centros de salud (o en los domicilios de los participantes, cuando se trata de personas con problemas de movilidad).

Antonio García Navas quiere destacar que este estudio "es fruto del esfuerzo de muchos profesionales, que están realizando esta labor además de su trabajo diario tanto en los centros de salud como en los hospitales, y de la confianza y la generosidad de más de 60.000 participantes de toda España que han entendido el interés de proporcionar tiempo, información y muestras para poder conocer la situación de la epidemia de covid–19 en nuestro país".

El director del estudio en Cádiz señala que la encuesta ha revelado datos significativos sobre los síntomas de la enfermedad, destacando como "curiosidad" que los síntomas mas frecuentes (en un 20–27%) han sido la pérdida del gusto y del olfato.

Para García Navas, con este estudio "estamos haciendo algo muy importante que nos está ayudando a tomar decisiones y que demuestra que las mejores medidas para prevenir la enfermedad son las de salud pública que estamos tomando", afirma, en referencia a una buena higiene de manos; el uso de la mascarilla; el uso de guantes en determinados lugares como supermercados; tener una buena higiene de la vivienda y el coche; evitar aglomeraciones; guardar al menos dos metros de distancia y toser y estornudar en el codo.

Otro aspecto que destaca de los resultados del estudio es que "hemos visto que los test rápidos son bastante fiables", ya que en un porcentaje alto de las personas que participan en el estudio, el resultado de estos test eran confirmados por el del análisis de la sangre extraída por venopunción.

En cuanto a las medidas a tomar para frenar la pandemia, asegura que "la prudencia es la más importante". Así, insiste en que hay que seguir cumpliendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y evitar el relajamiento, ya que "la pandemia no ha terminado. No hemos ganado al virus porque todavía no hay vacuna. No podemos confiarnos", concluye.