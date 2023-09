Alerta roja por fuertes lluvias en la campiña y la Sierra de Cádiz que dejan grandes inundaciones en San José del Valle

La AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) ha activado la alerta roja en la campiña de Cádiz, lo que ya está provocando fuertes inundaciones en puntos como San José del Valle y en Arcos de la Frontera.

Por el momento han caído hasta 134 mm en San José del Valle, según fuentes de la AEMET, mientras que su alcalde,ha compartido un vídeo con las importantes precipitaciones. González ha alertado de la grave situación y solicita a los vecinos que no salgan de casa y que no cojan el coche hasta que se estabilice la situación. De igual modo solicita que las llamadas se realicen a la Policía Local, "que es quien está coordinándose con Bomberos y Guardia Civil". También confirma que los daños producidos por la fuerte tromba de agua ha afectado sobre todo a la barriada del Alcornocalejo, donde se han derribado dos casas enteras que ya han clausurado los Bomberos, aunque afortunadamente no hay que lamentar daños personales. "Ahora mismo estamos achicando agua porque no para de caer, ya ha habido dos trombas, por lo que solicitamos que la gente sea prudente y permanezca en sus casas", solicita. También informa del corte de la Avenida y de la vía Arturo Mariscal, donde están retirando el barro y achicando agua. Las fuertes lluvias también han afectado a localidades serranas comolo que ha provocado el corte del tráfico rodado en la Avenida del Corregidor (El Santiscal), en la calle Chiclana debido a desprendimientos, en la Fuente del Río (en sentido ascendente) y la carretera a la altura del Arroyo del Salado (en la zona Mina debido a desbordamiento).