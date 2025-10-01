La Global Sumud Flotilla, formada por medio centenar de embarcaciones que atraviesan el Mediterráneo con la intención de llegar a Gaza para entregar ayuda humanitaria, se encuentra avanzando rumbo a Gaza, a unas 150 millas de la costa. La organización denuncia el "hostigamiento" de buques israelíes tras entrar en la "zona de riesgo"

La Flotilla de la Libertad ha denunciado la "guerra psicológica" a la que son sometidos sus miembros a manos de Israel, en aguas internacionales y a medida que avanza hacia el enclave palestino. Thiago Ávila, miembro del Comité Directivo del movimiento que viaja a bordo del buque Alma, ha explicado que varias embarcaciones de la Armada israelí se han aproximado "a toda velocidad" durante la noche al barco, lo han rodeado y han desactivado de forma remota "todos los sistemas de navegación y de comunicación".

"Hemos tenido numerosos fallos electrónicos y mecánicos y todavía estamos solucionándolos, pero seguimos navegando hacia Gaza, seguimos avanzando. Cada minuto avanzamos un poco más", ha afirmado, no sin antes de denunciar la "guerra psicológica" librada por Israel.

Por su parte, la activista Lisi Proenca, que se encuentra a bordo del Sirius, ha indicado que la embarcación ha sufrido "acciones similares". "Escuchamos dos buques que no se identificaron y estaban cerca de la flotilla. Iniciamos nuestro protocolo ante una posible intercepción. Estuvimos preparados, con los chalecos salvavidas puestos, y entonces escuchamos que los barcos se alejaban. Después nos dimos cuenta de que no teníamos contacto con el Alma", ha detallado.

"Una vez perdimos las comunicaciones, estos barcos se acercaron a toda velocidad. Se colocaron delante pero no golpearon el buque, se acercaron mucho y luego estuvieron rodeándolo. Esto duró unos 15 minutos y nos quedamos sin comunicaciones", ha sostenido. "Les vimos apuntar hacia el cielo con algo", ha añadido.

En este sentido, ha dicho que "aunque todos sabíamos qué hacer, también nos asustamos". "Somos civiles y queremos recordar que nos guiamos por principios pacíficos y que somos una misión de paz que quiere lograr la entrada de ayuda en Gaza, que no somos violentos", ha manifestado Proenca, que ha acusado a Israel de "buscar la intimidación" y la "coacción psicológica".