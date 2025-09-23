Trump sugiere dosificar las vacunas a los niños en varias etapas para reducir el autismo

El secretario de Salud de EEUU, Robert F. Kennedy, habla mientras el presidente, Donald Trump, lo observa en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el lunes que sería mejor dosificar las vacunas a los niños en cuatro o cinco etapas y no hacerlo "en una sola visita", al anunciar medidas de su Administración para reducir la incidencia del autismo, pese a que la correlación con las vacunas no está demostrada.

"Tienes un niño pequeño, un niño frágil, y le ponen un recipiente con 80 vacunas diferentes, supongo, 80 mezclas distintas, y se lo inyectan", aseguró Trump.

Durante un anuncio de medidas para reducir la incidencia de autismo en el país, el presidente explicó que "en vez de una sola visita donde le ponen de todo al bebé, sería mejor hacerlo en cuatro o cinco etapas".

"Está claro que si las separas no hay problema", indicó el mandatario, que centró su intervención en recomendar que las embarazadas no consuman paracetamol para evitar el autismo, una correlación que no está ampliamente demostrada por investigaciones y que no cuenta con el apoyo de la mayoría de la comunidad médica.

El mandatario hizo estas declaraciones durante un acto en la Casa Blanca junto al secretario de Salud, Robert F. Kennedy, en el que pidió limitar el uso del paracetamol en el embarazo atribuyéndole a este medicamento ser un posible causante de autismo.

"Lo ideal sería que una mujer no tomara Tylenol (paracetamol) y tampoco tantas vacunas. Sería mejor", añadió el mandatario.

Además, se refirió directamente a la vacuna cuádruple MMRV - contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela- que un comité asesor de Estados Unidos acordó restringir a los menores de cuatro años por riesgo bajo de convulsión febril.

"Parece que cuando se mezclan puede haber un problema, así que no hay desventaja en darlas por separado. De hecho, piensan que es mejor, así que déjalas separadas", declaró Trump.

"Cuando se mezclan, aparentemente pasa algo", insistió sin dar detalles ni citar estudios específicos.

En una misma línea se refirió a la vacuna de la hepatitis B, cuya recomendación, que debía dar el mismo comité, fue pospuesta sin fecha.

"La hepatitis B se transmite sexualmente. No hay motivo para darle hepatitis B a un bebé recién nacido. Yo esperaría hasta que el niño tenga 12 años y esté formado y que se ponga la (vacuna de la) hepatitis B", dijo.

El virus de la hepatitis B se transmite a través de fluidos infectados, como la sangre o el semen. Por lo tanto, no se contagia unicamente por vía sexual.

De momento, el comité no ha decidido sobre esta vacuna.

Las últimas recomendaciones de ese grupo, que orienta sobre inmunología a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las ha dictado un grupo de personas totalmente nuevo.

Kennedy, un conocido antivacunas, despidió en junio a todos los integrantes de esa comisión alegando preocupación por "conflictos de intereses" y los reemplazó con nuevos miembros, muchos de los cuales son conocidos por sus críticas a los programas de vacunación obligatorios.

La ex directora de los CDC, Susan Monarez, también despedida, advirtió en el Senado que el secretario le dijo que hablaba con el presidente Trump "a diario sobre cambiar el calendario de vacunación infantil" a partir de septiembre.