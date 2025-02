Trump insiste en que "no va a suceder" la entrada de Ucrania en la OTAN y responde con un "¿dije yo eso?" cuando le recuerdan que llamó dictador a Zelenski

washington/El presidente de EEUU, Donald Trump, subrayó que la posible adhesión de Ucrania a la OTAN "no va a suceder" e insistió en que la posibilidad de que Kiev se uniera a la Alianza Atlántica fue una de las razones que precipitó la invasión de Rusia en 2022.

"Eso no va a suceder. Eso es lo que inició todo esto. Y (Joe) Biden se refirió a eso y de repente empezaron los disparos. Fue una de las principales razones", explicó en una comparecencia a los medios en el Despacho Oval junto al primer ministro británico, Keir Starmer, de visita en Washington.

Preguntado sobre la porción de territorio que Kiev recuperaría una vez firmado un hipotético acuerdo de paz con Moscú, Trump dijo que ese es un tema que tiene previsto tratar este viernes en Washington con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y que entre ambos intentarán que Ucrania pueda "recuperar todo lo posible".

La porción de suelo, incluyendo la península de Crimea (invadida por Rusia en 2014), que Ucrania pudiera recuperar si se pone fin a la guerra ha centrado mucha atención, especialmente desde que Washington optó por iniciar negociaciones con Moscú hace diez días sin la participación de Kiev ni de Bruselas.

Acuerdo con Zelenski por las tierras raras

Trump se mostró convencido de que el viernes en Washington él y Zelenski firmarán un acuerdo para que EEUU participe en un fondo bilateral para la explotación de tierras raras y otros minerales en Ucrania y estimó que ese tratado sería "una salvaguarda, por así decirlo".

La Unión Europea (UE) ha estado hablando de "salvaguarda" para referirse a las posibles garantías de seguridad que EEUU podría brindar para un contingente militar europeo que se instalaría en Ucrania tras la firma de un acuerdo de paz.

"No creo que vaya a faltar a su palabra. No creo que responda una vez que lleguemos a un acuerdo", dijo Trump sobre la posibilidad de que el presidente ruso, Vladímir Putin, pueda no respetar un futuro acuerdo de paz.

"Creo que el acuerdo se va mantener. Ellos tendrán seguridad. Va a haber seguridad, va a haber soldados. Sé que Francia quiere estar allí", añadió en referencia a las conversaciones sobre Ucrania que mantuvo esta semana con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Trump, preguntado si cree que Zelenski es un dictador: "¿Dije yo eso?"

Trump respondió con incredulidad cuando la prensa le preguntó en la Casa Blanca por el insulto de "dictador" que dirigió a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y ante esa cuestión, respondió: "¿Dije yo eso?"

Un periodista preguntó a Trump, en el Despacho Oval junto a Starmer, si cree que Zelenski, con quien se reunirá este viernes, es un dictador. Ante esto, el estadounidense respondió de manera jocosa: "¿Dije yo eso? No puedo creer que haya dicho eso. Siguiente pregunta".

Las relaciones entre Washington y Kiev atraviesan un momento especialmente tenso después de que Trump sorprendiera a Europa y Ucrania al anunciar, el pasado 12 de febrero, que había hablado por teléfono con Putin y alcanzado un acuerdo con Moscú para iniciar "negociaciones de inmediato" con el objetivo de poner fin a la guerra.

Ese primer contacto entre delegaciones de Estados Unidos y Rusia tuvo lugar el 18 de febrero en Arabia Saudí, en unas conversaciones que podrían derivar en una cumbre entre Trump y Putin. Sin embargo, ni Kiev ni los países europeos participaron en ellas, lo que generó malestar en el continente.

Malestar por la ausencia de Kiev y la UE

Zelenski protestó por la exclusión de Kiev en estas conversaciones y, la semana pasada, intensificó su enfrentamiento con Trump, a quien acusa de vivir en una burbuja de "desinformación" impulsada por Rusia, mientras que el presidente estadounidense ha respondido calificando al líder ucraniano de "dictador".

Este viernes, Trump recibirá en la Casa Blanca a Zelenski con el que espera firmar un acuerdo que otorgaría a Estados Unidos acceso privilegiado a los recursos naturales de Ucrania, incluidas las tierras raras, un sector clave para el desarrollo tecnológico y actualmente dominado por China.

Este pacto, que Trump presenta como una compensación por los miles de millones de dólares ya enviados en asistencia militar a Ucrania, no incluye garantías específicas de seguridad por parte de Estados Unidos ante un posible nuevo ataque de Rusia, según explicaron a la prensa antes del encuentro funcionarios estadounidenses.