Trump asegura que la guerra en Ucrania podría terminar en cuestión de semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este lunes que la guerra en Ucrania podría acabar en cuestión de semanas. "Creo que la guerra podría acabar pronto. En semanas. Eso creo. Creo que podríamos acabarla en semanas si somos listos. Si no lo somos, continuará y seguirá perdiendo gente joven y guapa que no debería estar muriendo. Y no queremos eso", dijo en el Despacho Oval de la Casa Blanca junto al mandatario francés, Emmanuel Macron.

Este mismo lunes el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, declaró en Ankara que Rusia está abierta a negociar también con Ucrania y Europa, pero que sus operaciones militares continuarán hasta que no se alcance un acuerdo que satisfaga sus intereses.

Trump sí vio factible que se acepte un alto el fuego. "Creo que, en algún momento, estarán de acuerdo con eso. Y que una vez que se logre un alto el fuego esto terminará, porque no van a pasar de un alto el fuego a la guerra. Me alegro de haber podido ayudar, porque no había comunicación con Rusia hasta que llegué yo", dijo.

El presidente estadounidense añadió que contempla ir a Rusia. "Si todo esto se arregla, lo cual creo que sucederá, seguro. El 9 de Mayo (día en que Rusia celebra la victoria en la Segunda Guerra Mundial) no lo sé, creo que es bastante pronto, pero en el momento oportuno iré", dijo.

Rusia aceptará fuerzas europeas en Ucrania

Asimismo, Trump se mostró confiado en que el líder ruso, Vladimir Putin, aceptará la presencia de fuerzas europeas en Ucrania como parte de un posible acuerdo para poner fin a la guerra.

De confirmarse, supondría un cambio en la postura de Moscú, que hasta ahora ha considerado el despliegue de tropas europeas en Ucrania como una "línea roja" y una agresión por parte de Europa.

En un intercambio con la prensa, Trump fue preguntado sobre si Putin aceptaría la presencia de tropas europeas en Ucrania, a lo que respondió: "Lo aceptará".

Posteriormente, aseguró que había tratado el tema con el líder ruso y que este le había expresado su conformidad. "Si alcanzamos este acuerdo para acabar la guerra, él no va a estar buscando más guerra. Se lo pregunté específicamente y no tiene problema con ello", afirmó.

El Reino Unido y Francia lideran los esfuerzos para crear una "fuerza de reasignación europea", destinada a prevenir futuros ataques rusos contra ciudades, puertos e infraestructuras críticas en Ucrania en caso de que se logre un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos, según informaron la semana pasada medios como The Guardian.

Según funcionarios occidentales citados por ese medio, la propuesta contemplaría el despliegue de menos de 30.000 tropas, principalmente enfocadas en la defensa aérea y marítima. La presencia de fuerzas terrestres sería mínima y no se ubicaría cerca de la línea del frente en el este de Ucrania, donde Rusia ocupa territorios.

El propio Macron abrió la puerta el pasado jueves al envío de fuerzas de paz a Ucrania "dentro de un marco planificado", una vez se haya negociado la paz en el país.

El primer ministro británico, Keir Starmer, que se reunirá con Trump el jueves, también se ha mostrado partidario de estudiar esta opción, que cuenta con el respaldo de algunos países bálticos, como Suecia.

Evita llamar dictador a Putin: "No uso esas palabras a la ligera"

Asimismo, evitó calificar a Putin como dictador, un término que sí empleó para referirse al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y se limitó a decir que no usa esas palabras "a la ligera". "No uso esas palabras a la ligera", respondió Trump.

Ya el viernes, el presidente estadounidense rehusó calificar a Putin de dictador cuando fue preguntado por la prensa e insistió en que tanto el líder ucraniano como el ruso deben "sentarse juntos" para negociar el fin de la guerra en Ucrania.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, insistió en la necesidad de una "paz sólida y duradera" para Ucrania, en un momento de tensión por la decisión de Washington de negociar directamente con Moscú para poner fin a la guerra.

"Nuestro objetivo común, claramente, es construir la paz, una paz sólida y duradera", afirmó Macron en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

"Y esto es precisamente lo que vamos a debatir, porque tengo un gran respeto por el valor y la resistencia del pueblo ucraniano. Compartimos el objetivo de la paz, pero somos muy conscientes de la necesidad de contar con garantías para lograr una paz estable que permita estabilizar la situación", añadió.

Encuentro cordial con Macron

Macron se mostró cordial con Trump en el Despacho Oval, donde el mandatario estadounidense acaparó casi por completo las respuestas a la prensa durante media hora.

El presidente francés aseguró que acudía a la reunión como un "amigo" y subrayó que ambos países han sido aliados durante siglos y que, además, mantiene una relación de "amistad personal" con Trump, con quien ha trabajado "muy bien" en el pasado, incluido su primer mandato (2017-2021).

En nombre de Europa, Macron afirmó que el continente está dispuesto a "dar un paso adelante para ser un socio más fuerte" en materia de defensa y seguridad, en línea con la petición de Trump, quien ha insistido en que los países europeos deberían aportar más fondos a Ucrania.

A pesar del tono cordial del encuentro, con sonrisas, apretones de manos y un Trump que aseguró "amar" el idioma francés, ambos líderes protagonizaron un pequeño desencuentro al final de la reunión cuando Trump dijo que Europa da a Ucrania su ayuda en forma de "préstamos" que luego recuperan.

Macron, tras tocarle levemente el brazo y hacer una ligera mueca, replicó: "De hecho, para ser franco, hemos pagado el 60%. Hemos pagado el 60% de la deuda total". Explicó, además, que parte de los fondos europeos destinados a Ucrania provienen de los 30.000 millones de activos rusos congelados en Europa.

Trump se limitó a responder: "Si tú lo crees, a mí me parece bien".

A pesar de que Trump ha afirmado que Estados Unidos ha proporcionado más ayuda a Ucrania que Europa, los datos reflejan lo contrario.

Los países europeos, incluida la Unión Europea, han destinado un total de 132.000 millones de euros, mientras que Washington ha asignado 114.000 millones de dólares en asistencia total, que abarca ayuda humanitaria y militar. Sin embargo, Estados Unidos sí ha superado a Europa en la entrega de ayuda militar, según datos oficiales.