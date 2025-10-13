Hamás confirma la liberación de 20 rehenes en manos del grupo

Ivanka Trump junto a su hermano en Tel Aviv con el cartel de fondo de todos los rehenes

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam, anunció este lunes que está procediendo a la liberación de 20 rehenes vivos en manos del grupo, como parte del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.

"Las Brigadas Al Qasam y la resistencia en la Franja de Gaza liberan a 20 prisioneros retenidos por la resistencia, como parte de las medidas para implementar la primera fase del plan de Trump para detener la guerra en la Franja de Gaza", indicó la organización en un comunicado.

La organización subrayó que esta medida reafirma su compromiso con el cumplimiento del acuerdo y destacó "la importancia del papel de los mediadores para obligar al enemigo sionista a respetar sus obligaciones y completar la aplicación de todas las disposiciones pactadas".

Siete de los rehenes ya están en manos del Ejército de Israel, que los está trasladando a territorio israelí.

Según el plan previsto, los rehenes son entregados a la Cruz Roja dentro del enclave palestino, que los traslada al Ejército israelí. Este, a su vez, los lleva a la base militar de Reim, situada junto a la frontera con Gaza, en territorio israelí, donde reciben atención médica y pueden reunirse con sus familias.

También está prevista la entrega de los cuerpos de 28 rehenes fallecidos que permanecen en Gaza, aunque no se ha confirmado si será de forma simultánea o tras el retorno de los sobrevivientes, ni si aún hay cuerpos por encontrar que no podrán ser entregados en un primer momento.

La lista de liberados

El grupo islamista palestino Hamás confirmó este lunes la lista de los 20 rehenes que siguen con vida y serán liberados de acuerdo al alto el fuego firmado con Israel.

Se trata de un grupo con edades comprendidas entre los 20 y los 48 años, todos ellos hombres. Esta es la lista de los rehenes que serán puestos en libertad:

- Nimrod Cohen (20 años): capturado desde un tanque cerca de la frontera con Gaza. Un preso liberado transmitió a la familia un mensaje en el que les decía que estaba bien y en un video difundido por Hamás sus allegados reconocieron su tatuaje.

- Rom Braslavski (21): secuestrado mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival de música Supernova durante una pausa en su servicio militar. Su familia recibió una primera prueba de vida este pasado marzo a través de un exrehén que entabló amistad con él. En agosto, Hamás difundió un video en el que se le veía extremadamente delgado y pálido, con algunas heridas en la piel, viendo imágenes de niños desnutridos en una televisión.

- Matan Angrest (22): prestaba servicio como soldado el 7 de octubre de 2023, día del ataque de Hamás sobre Israel, y fue capturado desde su tanque en llamas en el kibutz (comuna agraria) Nahal Oz. Algunos rehenes liberados afirmaron que sufrió heridas graves como consecuencia de estar encadenado y de haber sido golpeado. Además, a finales de septiembre las Brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamás, pidieron al Ejército israelí que detuviera su ofensiva en la ciudad de Gaza, ya que la vida de Matan estaba "en peligro".

- Bar Kupershtein (23): trabajaba en el festival Supernova, donde fue capturado. Hubo pruebas de vida de él los pasados febrero y abril, a través de un rehén liberado y de un video.

- Evyatar David y Guy Gilboa-Dalal (24): estos dos mejores amigos fueron secuestrados en el festival Supernova. El pasado febrero aparecieron en un video publicado por Hamás en el que ambos presenciaron la liberación de otros rehenes. Y el pasado 5 de septiembre, cuando se cumplían 700 días de la ofensiva, Hamás publicó un nuevo video en el que se veía a los dos amigos dentro de un automóvil y aseguraban estar en ciudad de Gaza, donde las tropas israelíes proseguían su ofensiva para tomar el control total.

- Yosef Haim Ohana (24): capturado en ese mismo festival. Se cree que ayudó a otros asistentes antes de ser capturado. Su familia dijo en febrero haber recibido una "clara indicación" de que seguía con vida. En mayo aparecía con vida junto a Elkana Bohbot en un video propagandístico de Hamás, en el que pedía detener los combates y acusaba el Gobierno israelí de "tener las manos manchadas de sangre".

- Alon Ohel (24): fue uno de los cuatro asistentes del Supernova del refugio donde mataron a otras 16 personas. La primera prueba de vida llegó después de que liberaran a otros rehenes el pasado febrero. Hamás publicó el pasado 22 de septiembre un video en el que se veía a Alon diciendo que su muerte era "ineludible".

- Eitan Mor (25): tomado como rehén mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival Supernova. Un amigo secuestrado con él fue hallado muerto en Gaza, pero de Mor se recibió una señal de vida durante el alto al fuego de principios de este año, según la agencia Jewish Telegraphic.

- Matan Zangauker (25): raptado en su casa junto a su pareja -liberada en noviembre de 2023- en su casa de Nir Oz. Su madre fue expulsada del Parlamento de Israel cuando abogaba por su puesta en libertad. El pasado junio, Hamás emitió un comunicado en el que avisaba de que el Ejército israelí sería responsable de su muerte si intentaba liberarlo, después de observar que las tropas habían rodeado el lugar donde estaba detenido.

- Los gemelos Gali y Ziv Berman (27): secuestrados en su casa del kibutz Kfar Aza; según las autoridades, están siendo retenidos por separado. La familia recibió una prueba de vida de ambos durante el alto el fuego de principios de año.

- Segev Kalfon (27): tomado como rehén en el festival. Tal y como recoge Jewish Telegraphic, su primera prueba de vida llegó el pasado febrero.

- Los hermanos Ariel (28) y David Cunio (35): el primero fue capturado junto a su novia en el kibutz Nir Oz y el segundo en su casa junto a su esposa, sus hijas gemelas, su cuñada y las hijas de esta. Todas ellas fueron liberadas. Jewish Telegraphic los incluye dentro del grupo de rehenes que siguen con vida.

- Avinatan Or (32): novio de Noa Argamani, que logró ser rescatada en junio de 2024. Or fue uno de los primeros israelíes de los que se difundieron imágenes durante su cautiverio, según Jewish Telegraphic.

- Elkana Bohbot (36): secuestrado en el festival de música Supernova y filmado mientras era golpeado antes de ser llevado a Gaza. En mayo aparecía con vida junto a Yosef-Haim Ohana en un video de Hamás, en el que se mostraba muy débil. Pidió a su familia a través de un rehén liberado que mantuvieran el puesto en el mercado donde planea abrir una heladería en cuanto salga.

- Maxim Herkin (37): capturado en el Supernova. Había regresado de visitar su Ucrania natal una semana antes del 7 de octubre. Nació en la región del Donbás y tiene una hija que vive en Rusia. El pasado mayo apareció en un video de Hamás diciendo que resultó herido cuando tropas israelíes bombardearon el túnel donde estaba detenido.

- Eitan Horn (38): secuestrado mientras visitaba a su hermano mayor. En un video del grupo islamista se le ve suplicando el fin de la guerra mientras su hermano era llevado para ser liberado este pasado febrero.

- Omri Miran (48): el más mayor de los rehenes que se cree que siguen vivos. Capturado en su vehículo, frente a su esposa e hijos. La familia recibió pruebas de vida en sendos videos publicados por Hamás en abril de 2024 y de 2025, junto a otra señal el pasado febrero. Además, a finales de septiembre las Brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamás, pidieron al Ejército israelí que detuvieran su ofensiva la ciudad de Gaza ya que la vida de Omri estaba "en peligro".