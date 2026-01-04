Sánchez condena en una carta a la militancia el "ataque" de los EEUU a Venezuela

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado este domingo una carta a la militancia del PSOE en la que les pide no tirar la toalla, pese a ser consciente de las "dificultades", y que avancen con "cabeza alta, valentía y determinación" hacia la culminación de la legislatura en 2027. "Pese a la dificultad del momento, quiero que sepas que mantenemos firmes nuestras convicciones. Que afrontamos el 2026 cargados de energía, nuevas políticas y la ambición de siempre. Y que no vamos a cejar en el empeño. Seguiremos adelante", ha señalado Sánchez en la misiva en la que condena "con rotundidad" el ataque perpetrado por Estados Unidos sobre Venezuela y reitera su defensa del derecho internacional.

Sánchez pide a los suyos hacer frente a la realidad y conseguir que España siga "avanzando", especialmente en un momento en el que el mundo y occidente "parecen empeñados en devolver aquel "pasado terrible del que costó casi un siglo salir". "Parecen querer persuadirnos de que la era de la paz y el progreso ya ha pasado, y de que ahora es el momento del retroceso que dicta la internacional ultraderechista con la complicidad de la derecha tradicional", advierte.

En este sentido, alerta de que la coalición PP-Vox seguirá atacando con todo, "aunque ello implique rebasar los límites de la verdad y la democracia". "Y sabemos que la internacional ultraderechista seguirá tratando de arrastrar a Europa a los recortes y la privatización del Estado del Bienestar, a la militarización y el debilitamiento del orden internacional basado en reglas, al fin de la paz y la implantación de la ley del más fuerte", agrega el presidente del Gobierno.

Sánchez señala que afrontan el 2026 cargados de energía, nuevas políticas y la ambición de siempre, y afirma que no van a cejar en el empeño. "Seguiremos adelante", recalca. En este sentido, enumera tres motivos por lo que seguirá firme en sus convicciones. El primero es que los resultados les avalan y apunta que en estos últimos siete años, han cosechado "los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales de la historia democrática de España".

No obstante, también es consciente de que aún hay muchos empleos por crear, muchos salarios por subir, muchas desigualdades e injusticias por corregir. "Vamos en el buen camino y no nos podemos detener", indica.

El segundo motivo que esgrime es que España se ha convertido en el mayor contrapeso que existe en Europa al avance de la internacional ultraderechista y en una de las pocas voces que aún defienden con firmeza la paz, el derecho internacional, el Estado del Bienestar, los derechos laborales, los compromisos climáticos y el feminismo. Por último, apela al socialista alemán Ernst Bloch, quien reivindicó en 1947 "el principio de la esperanza". "Los progresistas tenemos el deber moral de luchar por el progreso especialmente cuando el progreso está en peligro", afirma Sánchez.

"Ahora, más que nunca en todos estos años, es momento de mostrar compromiso y coraje. No renunciaremos a nuestro mandato democrático, ganado limpiamente en las urnas. No renunciaremos a culminar esta legislatura ni a seguir transformando España en la próxima. No renunciaremos a ser un referente de esperanza para todos los europeos progresistas", concluye el presidente del Gobierno.