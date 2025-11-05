Rusia rebate a Zelenski: la situación en Pokrovsk y Kupiansk es crítica para Ucrania

Un soldado ucraniano instala redes antidrones en las carreteras cercanas al frente en Donetsk.

La situación de las tropas ucranianas en los bastiones de Pokrovsk (Donetsk) y Kupiansk (Jarkov) se está deteriorando "con inusitada rapidez", aseguró este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia.

"A día de hoy la situación de las agrupaciones del Ejército ucraniano (...) se está deteriorando con inusitada rapidez, sin dejar ninguna oportunidad de salvación a los soldados ucranianos, que no sea la rendición voluntaria", informó Defensa en un comunicado en Telegram.

Refutó las afirmaciones del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que visitó el domingo las posiciones de sus tropas en la zona de Pokrovsk.

"El jefe del régimen de Kiev ha perdido totalmente el contacto con la realidad", señaló, en respuesta a la afirmación de Zelenski de que en Kupiansk quedan "menos de 60 rusos".

Moscú añadió que "a juzgar por los informes falsos" que recibe de su jefe del Estado Mayor, Oleksandr Sirski "carece totalmente de la información operativa sobre la situación en el terreno".

Al mismo tiempo, el comunicado castrense no descarta que Zelenski sea consciente de la situación e intente "ocultar hasta el último momento la verdad" tanto a sus socios occidentales como a la población.

Rusia ha advertido que dicha actitud tendrá como coste "la muerte de miles de soldados ucranianos".

Defensa mantiene que los batallones ucranianos que defienden ambas ciudades "se encuentran atrapados en las ollas de Kupiansk y Pokrovsk, y está sufriendo constantemente notables pérdidas debido a los ataques y los avances de las tropas rusas".

Según el parte de guerra matutino, las tropas de asalto rusas en Pokrovsk "continúan liquidando las unidades del Ejército ucraniano en las zonas residenciales del distrito de Priogorodni, en la parte oriental del barrio Central".

"Continúa la ofensiva en dirección norte", añade la nota en Telegram.

En cuanto a Kupiansk, además de seguir estrechando el cerco, los soldados rusos han repelido hasta cuatro intentos de contraataque del enemigo.

En las últimas 24 horas los rusos habrían eliminado a medio centenar de soldados enemigos, además de blindados, piezas de artillería, morteros y otros automóviles y camiones militares.

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el pasado 26 octubre el cerco a las tropas ucranianas en Kupiansk y en algunos barrios de Pokrovsk, importante nudo de comunicaciones y centro industrial de Donetsk.

Días después, se dirigió a Kiev para que ordene la rendición de esas tropas, como ocurriera en el puerto de Mariupol (Donetsk) en mayo de 2022, donde se entregaron miles de soldados refugiados durante semanas en túneles y minas.

En el caso de Kupiansk, entre el río Oskol y el avance de las unidades rusas, los expertos independientes coinciden en que las tropas ucranianas están en muy serias dificultades.

La situación es diferente en Pokrovsk, donde los rusos han penetrado en la urbe, pero el cuello de botella del cerco ruso tiene unos cinco kilómetros de anchura, por lo que Kiev aún tiene opciones y tiempo para el repliegue.

"No se dan las condiciones para una reunión con Trump"

Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Riabkov, afirmó este miércoles que actualmente no se dan las condiciones para una reunión entre Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"Una reunión al más alto nivel, cualquiera que sea, requiere una preparación exhaustiva y una consideración minuciosa de todos los aspectos. A día de hoy no se cumple ni la primera ni la segunda condición para organizar dicha reunión", dijo Riabkov a medios locales al comentar la posibilidad de una reunión entre Putin y Trump.

Al mismo tiempo, añadió que las diplomacias rusa y estadounidense "se ocupan activamente de todo lo relacionado con la parte de contenidos de ese tipo de contacto".

"Para nosotros lo importante es garantizar que se llenen de contenido concreto los marcos formulados por los presidentes (Putin y Trump) cuando se reunieron en Anchorage (Alaska) a mediados de agosto", insistió Riabkov.

El presidente estadounidense canceló a fines de octubre pasado la cumbre con Putin en Budapest, que aún no tenía fecha, debido a la negativa del Kremlin a un cese de las hostilidades como condición para la reanudación de las negociaciones de paz en Ucrania.