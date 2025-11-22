Reunión de los líderes de los aliados de Ucrania para buscar una respuesta al plan de paz de Trump

El presidente del Consejo de Europa, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el G20 de Johannesburgo.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, asistirá este sábado en Johannesburgo a una reunión de líderes presentes en la cumbre del G20 para analizar la situación en Ucrania ante el plan de paz de Estados Unidos, y en la que defenderá que cualquier decisión sobre su futuro no puede hacerse de espaldas a este país.

Con motivo de la cumbre del G-20, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, convocó una reunión de doce líderes presentes en ella para analizar la propuesta de paz planteada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Una reunión a la que está previsto que asistan los líderes de España, Francia, Alemania, Reino Unido, Noruega, Canadá, Japón, Australia, Finlandia, Irlanda , Países Bajos.

En la víspera, Costa y Von der Leyen mantuvieron una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski. Posteriormente, ambos se reunieron con Meloni y este sábado mantuvieron otro encuentro con Macron.

Ante ella, fuentes del Gobierno español avanzaron que Sánchez reiterará la posición que ha venido manteniendo ante el futuro de Ucrania consistente en que cualquier decisión al respecto no puede hacerse a espaldas de este país ni tampoco de Europa.

Explican que en las últimas horas ha habido diversos contactos entre los equipos de los líderes comparando impresiones sobre los últimos acontecimientos y a la espera de poder ponerlas en común en la reunión.

Los puntos planteados subrayan que conllevan debates jurídicos, políticos y económicos de diferente índole, y se están estudiando para debatir al respecto.

A la espera de ese encuentro, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, mantuvo este sábado una conversación con su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, en la que, según informó él mismo en las redes sociales, le trasladó el apoyo firme de España a Ucrania para lograr una paz justa y duradera.

"España -asegura- está comprometida con la seguridad de Europa, que es la de nuestros ciudadanos".