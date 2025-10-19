La reanudación de los ataques de Israel en Gaza pone en entredicho la tregua

El Ejército israelí lanzó este domingo varios ataques aéreos, en los que mató al menos a 20 personas, en diferentes zonas de la Franja de Gaza tras los supuestos enfrentamientos entre milicianos gazatíes y tropas israelíes de esta mañana, según informaron a uentes de los hospitales del enclave palestino.

Seis de los fallecidos se produjeron en un ataque a las puertas de un café en Deir al Balah (centro); tres en un ataque en Nuseirat (centro) a un edificio que estaba siendo usado como base de la Policía gazatí; otros seis en ataques aéreos en Yabalia (norte); tres más en un ataque tiendas de desplazados en la zona costera de Al Mawasi y dos fallecidos más en un ataque en un chalet de Zawaida (centro).

Según pudo conocer, el ataque en Nuseirat tenía por objetivo una sede de la policía del Gobierno de Hamás en Gaza, cerca del estadio Al Ahli del campo de refugiados.

Por otro lado, el bombardeo mató a una mujer y dos niños en Mawasi, según el Hospital Nasser del enclave.

En Zuwaida, el ataque impactó contra un chalet utilizado por Palestinian Media Production, una empresa que trabaja para la cadena catarí Al Jazeera a cargo de las retransmisiones en directo.

Los fallecidos son Ahmed Abu Mteir, ingeniero de directos, y Ammar Al Zaaneen, hijo del periodista Mohammed Al Zaaneen.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó bombardear "enérgicamente infraestructuras terroristas" en Gaza después de que una serie de combatientes, presuntamente de la policía de Hamás en la Franja, abrieran fuego contra los soldados israelíes.

Esto desató una serie de bombardeos en el lugar del ataque, Rafah (sur de Gaza) que rápidamente se ha extendido al resto del enclave.

Tanto Hamás como su brazo armado se han desvinculado de la escaramuza.

En un mensaje en su cuenta de X, el portavoz del Ejército en árabe, Avichay Adraee, indicó a los gazatíes que no se adentren en la zona de Gaza controlada por las tropas israelíes y solicitó a las que podrían quedar allí que la evacuen de inmediato.

"Tras las reiteradas violaciones del acuerdo de alto el fuego y el ataque criminal perpetrado por elementos terroristas de Hamás esta mañana, las Fuerzas de Defensa responderán con gran fuerza contra la infraestructura terrorista y los elementos de Hamás", dice en el mensaje.

Y reitera que la zona del territorio al oeste de la 'línea amarilla' del alto el fuego -controlada por Israel- "se considera una zona de combate muy peligrosa.

La portavoz del Gobierno israelí Shosh Bedrosian afirmó por su lado que el alto el fuego en la Franja de Gaza sigue vigente, pero añadió que a sus tropas "se les permite protegerse".

"Actualmente estamos en un alto el fuego, pero a los soldados se les permite protegerse", dijo en una rueda de prensa virtual tras el fuego cruzado que se ha producido este domingo entre milicianos palestinos y el Ejército israelí en Rafah, sur de Gaza.

El movimiento islamista Hamás, que se ha desvinculado de los enfrentamientos en Rafah, denunció por su lado que Israel ha violado de forma "deliberada" el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, lo que provocó, entre otras cosas, 46 muertos y 132 heridos desde la entrada en vigor de la tregua el 10 de octubre.