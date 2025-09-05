Putin insiste en invitar a Zelenski a Moscú y le garantiza la seguridad "al 100%"

El presidente ruso, Vladimir Putin, invitó este viernes a su colega ucraniano, Volodimir Zelenski, a celebrar negociaciones de paz en Moscú, algo que éste ya ha rechazado.

"Yo ya dije: 'Estoy dispuesto, por favor, vengan, nosotros garantizamos con seguridad y totalmente las condiciones de trabajo y seguridad. La garantía es del 100 %'", dijo en el marco de su intervención en el Foro Económico Oriental que se celebra en la ciudad portuaria de Vladivostok.

Asimismo, Putin rechazó la presencia de tropas extranjeras en Ucrania, tanto antes como después de la firma de un acuerdo de paz que ponga fin al actual conflicto. El líder ruso advirtió de que si esas tropas son desplegadas ahora, durante la guerra, Moscú las considerará "un objetivo legítimo".

El presidente ruso adelantó que el puente que unirá los territorios de Rusia y Corea del Norte se abrirá en 2026, en el marco del X Foro Económico Oriental.

"Planeamos construir nuevos puentes, incluido uno con la República Popular Democrática de Corea a través del río Tumannaya", dijo durante el plenario de Vladivostok, bañada por el Océano Pacífico.

Los plazos de tendido del puente, cuyas obras comenzaron en marzo pasado, fueron confirmados recientemente por ambos gobiernos

Rusia y Corea del norte, que comparten apenas 20 kilómetros de frontera, han intensificado su cooperación desde la visita de Putin al conocido como Reino Ermitaño a mediados de 2024.

Además, Putin se mostró convencido de que dicho proyecto, además de la reciente reanudación de los vuelos y la comunicación ferroviaria con Pyongyang, permitirá "un mayor acercamiento" entre ambos países.

Putin se reunió el miércoles en Pekín con el líder norcoreano, Kim Jong-un, quien prometió al jefe del Kremlin que seguirá ayudando a Moscú en todo lo que sea necesario.

Corea del Norte desplegó miles de soldados en la región rusa de Kursk para expulsar a los ocupantes ucranianos, operación que se saldó con miles de bajas en las filas del ejército asiático.