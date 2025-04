El presidente de Zambia regaña a sus ministros por dormirse en las reuniones

El presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, regañó a algunos de sus ministros por dormirse durante las reuniones del Gobierno y les ordenó "tener autocontrol" y "no excederse", según publicaron este martes medios locales. Hichilema echó la reprimenda durante la investidura este lunes del nuevo ministro de Gobierno Local, Gift Sialubalo, en la State House, la sede de la Presidencia en la capital, Lusaka. "He aconsejado, y el vicepresidente lo sabe, que debemos tener autocontrol en los cargos públicos. No excedernos, no trasnochar. En las reuniones de gabinete, alguien ya está durmiendo a las 10:00, ¿dónde estaba si se dormía tan temprano?", se preguntó el mandatario, sin dar ningún nombre de los ministros durmientes. "Si uno puede empezar a dormirse ahí, para mí es un delito, un delito grave. Entonces, ¿cómo se participa en una reunión de gabinete donde a las 10:00 estás durmiendo?", prosiguió, con rostro serio, al agregar: "El mensaje es que no te interesa la deliberación del gabinete. Entonces, ¿por qué estás sentado ahí?".

Hichilema recordó que "incluso la Biblia dice que, si te excedes, te destruyes", al advertir de que, con semejante comportamiento, se corre el riesgo de exponer secretos de Estado y retrasar la prestación de servicios al ciudadano. "Decidí decir esto en público. Se lo he estado diciendo a mis colegas una y otra vez", añadió el jefe del Estado, quien llegó al poder en 2021 con el objetivo de reavivar la economía de Zambia, segundo mayor productor de cobre de África. Desde entonces, el mandatario ha despedido a varios altos funcionarios, incluidos ministros, por problemas de rendimiento.

Se espera que Hichilema, de 62 años, busque un segundo mandato en las elecciones generales del próximo año. En los comicios de 2021, Hichilema derrotó al entonces presidente, Edgar Lungu, quien ha intentado volver a la política, aunque el Tribunal Constitucional de Zambia dictaminó el pasado diciembre que no puede presentarse a un nuevo mandato en futuras elecciones.