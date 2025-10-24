El Partido Comunista de China reforzará la disciplina interna tras la purga de altos mandos

El Partido Comunista de China (PCCh) anunció este viernes nuevas medidas para reforzar la disciplina interna y prevenir la corrupción tras la reciente expulsión de varios altos mandos militares y civiles por "graves violaciones de la ley y la disciplina".

El director de la Oficina de Investigación Política del Comité Central, Jiang Jinquan, señaló este viernes durante la rueda de prensa posterior a la clausura del pleno del Comité Central del PCCh que el Partido "seguirá combatiendo la corrupción con determinación" y "ajustará a quienes no sean competentes en sus funciones actuales".

Jiang afirmó que "la integridad política seguirá siendo el criterio fundamental para la selección y el nombramiento de los funcionarios", en unas declaraciones que prolongan el tono disciplinario del pleno celebrado esta semana en Pekín.

El PCCh "mejorará los sistemas de supervisión del partido y del Estado" y "reforzará las normas sobre la asignación y el ejercicio del poder", con el objetivo de "garantizar que los funcionarios no tengan ni la audacia, ni la oportunidad, ni el deseo de incurrir en corrupción", destacó.

El dirigente añadió que la mejora de la conducta del partido será "una tarea regular y de largo plazo", centrada en combatir "el formalismo, el burocratismo, el hedonismo y el despilfarro", y en "reducir las cargas innecesarias sobre los funcionarios de base".

Según Jiang, estas orientaciones buscan combinar "innovación, economía real y buena gobernanza", con la disciplina partidaria como garantía de ejecución.

Las declaraciones se producen un día después de que el Comité Central confirmara la expulsión de 14 miembros por corrupción, entre ellos el general He Weidong, hasta ahora vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC), y el almirante Miao Hua, en una de las mayores purgas internas de los últimos años.

Las investigaciones, autorizadas por el Comité Central y la CMC, han afectado a varios sectores de las fuerzas armadas, incluidos los vinculados a la Fuerza de Cohetes, responsable del arsenal nuclear chino.

En los últimos años, el Ejército ha estado en el centro de diversos escándalos de corrupción que provocaron la caída de los dos anteriores ministros de Defensa y la destitución de altos cargos responsables de armamento y adquisiciones.

En julio, la CMC emitió nuevas directrices para reforzar la "lealtad política" y la integridad de sus miembros, en un contexto de creciente control interno.

El pleno, celebrado a puerta cerrada en Pekín, no aprobó aún el nuevo plan quinquenal, sino que adoptó unas directrices generales que servirán de base para su redacción definitiva.