Muere en Ucrania un fotoperiodista francés en un ataque con drones

El fotógrafo francés Antoni Lallican falleció este viernes en Ucrania en un ataque con drones mientras circulaba en un coche en compañía de otro reportero ucraniano, que resultó gravemente herido, informaron el Sindicato Nacional de Periodistas de Francia y las Federaciones Europea e Internacional de Periodistas.

Tanto Lallican, de 37 años, como el ucraniano George Ivanchenko, de 25, llevaban equipo de protección y un chaleco antibalas con la inscripción 'Prensa' cuando el vehículo en el que iban en el Donbás fue alcanzado por los drones sobre las 7.20 horas GMT, precisaron los sindicatos de periodistas y Reporteros sin Fronteras en diferentes comunicados.

La muerte del reportero francés, nacido en 1988, también fue confirmada por la agencia Hans Lucas, para la que trabajaba.

"Nuestro compatriota, el fotoperiodista Antoni Lallican, acompañó al ejército ucraniano al frente de resistencia", dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, en un mensaje en sus redes sociales tras enterarse con "profunda tristeza de su muerte, víctima de un ataque con drones rusos".

El jefe de Estado francés trasladó sus "más sentidas condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todos sus colegas que, arriesgando sus vidas, nos informan y dan testimonio de la realidad de la guerra", declaró. Por su parte, Reporteros sin Fronteras exigió "una investigación rápida sobre las circunstancias de la muerte de Antoni Lallican, en colaboración con la fiscalía francesa".

La organización, que rindió homenaje al "veterano y reconocido" profesional, pidió también "una vigilancia constante de las condiciones de seguridad en zonas de alto riesgo como el Donbás".

Recordó, además, que con la muerte de Lallican, ya son 14 los reporteros asesinados desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuatro de los cuales tenían nacionalidad francesa.

Reporteros sin Fronteras reiteró asimismo que los periodistas deben beneficiarse de una mayor protección en zonas de guerra y que tanto los Estados como las fuerzas armadas deben respetar estrictamente el derecho internacional humanitario, que protege explícitamente a los periodistas en acción.

Lallican, que fue galardonado en febrero pasado con el Premio Victor Hugo 2024 de Fotografía Comprometida por un reportaje sobre la guerra en Ucrania, trabajó para varios medios de comunicación franceses, entre ellos, Le Monde, Le Figaro, La Croix, Mediapart y Libération.

Asimismo, colaboró con numerosos medios de comunicación extranjeros, como el diario alemán Die Welt y el suizo Le Temps.

Además de trabajar en Ucrania, Lallican estuvo en Armenia, Israel, los Territorios Palestinos y Siria.