Ocio
Qué hacer en el Campo de Gibraltar del 11 al 17 de agosto

Muere el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

El político fue herido en un atentado el pasado 7 de junio

Un candidato a la Presidencia de Colombia, en estado crítico por un disparo en un mitin

Varias personas rezan en un altar improvisado frente a la Fundación Santa Fe, donde estaba hospitalizado el senador colombiano Miguel Uribe Turbay.
Varias personas rezan en un altar improvisado frente a la Fundación Santa Fe, donde estaba hospitalizado el senador colombiano Miguel Uribe Turbay. / Carlos Ortega (Efe)
Agencias

Bogotá, 11 de agosto 2025 - 12:44

El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio, murió este lunes, informó su esposa, María Claudia Tarazona.

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti", escribió Tarazona en sus redes sociales en donde agregó: "Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos".

También te puede interesar

Lo último

stats