Meloni afirma que la flotilla no beneficiaba a los palestinos y creará problemas a italianos

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró este jueves que la misión de la Global Sumud Flotilla no iba a beneficiar a los palestinos y que acarreará muchas dificultades a los italianos, en declaraciones a los medios antes de entrar en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Copenhague.

Sobre la intervención del Ejército israelí, que está interceptando a los barcos que formaban parte de la flotilla mientras se dirigían a Gaza y deteniendo a las tripulaciones, la mandataria ultraderechista aseguró que ya se han activado los contactos desde la noche del miércoles con los abogados de algunas de las personas a bordo y que "obviamente se hará todo lo posible para garantizar que estas personas puedan regresar a Italia lo antes posible".

"A pesar de esto sigo creyendo que todo esto no beneficia al pueblo palestino. Por otro lado, entiendo que traerá muchas dificultades al pueblo italiano", aseveró.

Subrayó que "ayer mismo los palestinos agradecieron la labor que realizan" como "el abrir un corredor para investigadores" y que Italia es "la nación, la nación no islámica, que más personas ha evacuado para que sean atendidas en nuestros hospitales, y somos una de las naciones líderes del mundo en la entrega de ayuda".

Según Meloni, las iniciativas como las de la flotilla "poco tienen que ver con la cuestión palestina y mucho con los asuntos italianos", y al respecto citó la convocatoria por parte de los sindicatos CGIL y USB de una huelga en todos los sectores para mañana para protestar por la intervención israelí. "Una huelga en viernes para un fin de semana largo y la revolución no van muy de acuerdo", ironizó.

También lamentó que la oposición no haya querido votar una moción para apoyar el plan para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump. "Así que, digamos, sólo queda la izquierda italiana, que evidentemente mantiene posiciones más radicales":

Por ahora, un total de 39 barcos de la Global Sumud Flotilla han sido interceptados, según informó a Efe la portavoz italiana Maria Elena Delia.