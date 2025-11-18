Maduro a Trump: "El que quiera hablar con Venezuela, será 'face to face'"

Nicolás Maduro canta 'Imagine' de John Lennon en medio de las tensiones con Estados Unidos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se mostró el lunes dispuesto a hablar "face to face (cara a cara)" con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien abrió la puerta a un diálogo con el líder chavista.

Maduro, tras ser consultado acerca de las declaraciones de Trump sobre la posibilidad de establecer "discusiones" entre ambos países, aseguró que "el que quiera hablar con Venezuela, se hablará face to face, cara a cara, sin ningún problema", en momentos en los que Washington mantiene un despliegue militar en el mar Caribe visto por Caracas como una "amenaza".

"El que quiera dialogar, encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela", expresó en su programa semanal Con Maduro+, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

No obstante, aclaró que lo que "no se puede permitir" es que "se bombardee y masacre" al pueblo venezolano.

Para el jefe de Estado, "sólo a través de la diplomacia se deben entender los países libres y los Gobiernos, y sólo a través del diálogo se deben buscar puntos comunes en temas de interés mutuo", lo que, aseguró, ha sido la "posición invariable" de su Administración.

"El diálogo es el camino para buscar la verdad y la paz", sostuvo Maduro, quien cuestionó "firmemente la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países".

Maduro también aseguró que atacar "militarmente" a su país sería "el fin político" de Trump.

Según el líder chavista, hay "un empeño de sectores de poder en Estados Unidos por destruir al presidente Trump" con dos temas, uno sobre el pederasta Jeffrey Epstein y el otro sobre Venezuela.

"Quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería el fin político de su liderazgo y de su nombre, y lo están azuzando, provocando", aseguró. Esa "provocación" -prosiguió- "no solo viene de sus adversarios y enemigos conocidos, (...) sino que tiene gente a su alrededor que ya calcula en función de la era posTrump y no le importa nada hacerle un daño".

Sin embargo, afirmó no poder "calificar quién ahorita" tiene ese empeño, y admitió que "si lo supiera, lo dijera".

El lunes, el presidente de Estados Unidos insistió en que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en territorio venezolano y dijo que está abierto a hablar con su par suramericano.

"No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela", afirmó Trump en un evento celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El republicano señaló que Maduro "no ha sido bueno con Estados Unidos" y acusó de nuevo a su Gobierno de enviar a miembros de la banda Tren de Aragua a su país.

Trump declaró el domingo que "podría haber discusiones" con Maduro, "porque Venezuela quiere hablar", mientras que el viernes indicó haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país caribeño, sin dar más detalles.

Este domingo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que designará, a partir del 24 de noviembre, como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cartel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro, cuyo Gobierno considera esa afirmación como "un invento".