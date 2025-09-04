Maduro afirma que su país tiene "fe inquebrantable en la victoria" ante la "embestida" de Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante un acto de Gobierno en Caracas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el miércoles que su país seguirá "de pie" y con "fe inquebrantable en la victoria" ante la que calificó como una "embestida" por parte de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en el mar Caribe para, según Washington, combatir el narcotráfico.

"Hoy el imperialismo lanza una embestida nueva, no es la primera ni la última, solo otra embestida, y Venezuela está de pie, y les digo (que) Venezuela va a seguir de pie, con serenidad, con firmeza, con fe inquebrantable en la victoria y en paz", dijo Maduro.

En la inauguración de un monumento en Caracas por el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el líder chavista aseguró también que el país suramericano seguirá "en unión nacional de todo su pueblo", así como de "todas sus fuerzas" militares y policiales.

"Somos gente de bien, somos gente que ama la paz, pero que lo sepan, somos guerreros fieros cuando se meten con nuestra tierra, con nuestra historia y con nuestros derechos. Esta tierra le pertenece a los venezolanos, a las venezolanas, y no va a haber vendepatria ni imperio que pueda tocar y profanar el suelo sagrado que nos legaron los libertadores", agregó.

El mandatario, a quien Estados Unidos no reconoce como presidente legítimo, rechaza el argumento del Gobierno de Donald Trump sobre la lucha contra el tráfico de drogas y asegura que el país norteamericano quiere las riquezas naturales venezolanas, entre las que menciona el petróleo, el gas y el oro.

Maduro tampoco hizo referencia alguna durante el acto en Caracas sobre el anunciado ataque de las fuerzas militares estadounidenses contra una lancha que supuestamente cargaba droga y donde había, según Washington, 11 personas a las que señala como presuntos integrantes de la banda criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua, organización que fue designada como terrorista por la Administración de Trump.

El presidente estadounidense aseguró el miércoles que Venezuela le ha creado a su país un "tremendo problema", en relación con el tráfico de drogas y la inmigración irregular, y añadió: "No vamos a consentirlo más".

Por su parte, el Gobierno venezolano insistió en que las autoridades de Estados Unidos "inventaron" ese ataque.

El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, dijo que se trata de "lo último que se inventaron" en Estados Unidos para "lo que -consideró- han intentado siempre", que "es un cambio de régimen en Venezuela" y "salir de la revolución bolivariana (chavismo) con mentiras", en alusión al argumento de combatir el narcotráfico con el que la Casa Blanca justifica el despliegue militar.

Durante su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello señaló que hay "interrogantes" sobre ese supuesto ataque y advirtió que "no está claro" ni "explicaron nada".

"Además, anuncian pomposamente haber asesinado a 11 personas. Eso es muy delicado, ¿y el derecho a la defensa? (...) Hay cosas que no están claras", declaró el funcionario, quien indicó que, pese a que "comienzan a surgir las dudas", aún "no aparecen las respuestas".

Cabello mostró una captura del vídeo publicado el martes por autoridades estadounidenses sobre la embarcación destruida y señaló que hay dudas sobre, por ejemplo, si realmente había 11 personas a bordo.

"Son unos mentirosos", sentenció el número dos del chavismo.

El martes, el titular de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, dijo que ese vídeo fue creado con inteligencia artificial.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró el miércoles que interceptar cargamentos de droga "ya no funciona" y advirtió que Washington volverá a atacar embarcaciones.

Maduro, por su parte, acusó el lunes a Rubio de querer manchar las manos de Trump con "sangre venezolana" y de la región.

El líder chavista advirtió que su país enfrenta la que considera la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años", con el despliegue de barcos militares por parte de Estados Unidos con 1.200 misiles y un submarino nuclear que, denunció, "apuntan" a la nación, que se declararía "en armas" si "fuera agredida".