Israel intercepta a la flotilla a Gaza y aborda tres de los principales barcos

El Ejército de Israel ha interceptado este miércoles tres de los principales barcos de la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 embarcaciones con ayuda para la Franja de Gaza, minutos después de que la iniciativa humanitaria para romper el bloqueo naval en el enclave palestino denunciara la presencia del Ejército israelí a pocas millas náuticas de distancia.

La flotilla ha informado en una publicación en redes sociales que las tropas israelíes han abordado al menos tres de los barcos de la flotilla, el Alma, Adara y el Sirius, este último en el que viaja la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau, así como otros diez ciudadanos españoles.

"Seguimos recibiendo actualizaciones del resto de los barcos. Es hora de salir a la calle. Es hora de centrarnos en Gaza. Israel está atacando e interceptando nuestros barcos. Esto es un ataque contra Gaza", ha señalado en un directo en redes sociales el coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek.

Asimismo, la iniciativa humanitaria ha denunciado el lanzamiento de cañones de agua por parte del Ejército de Israel contra algunas de sus embarcaciones, que se encuentran a tan solo 70 millas del enclave palestino. Está previsto que los detenidos sean trasladados al puerto de Asdod.

Poco antes, la flotilla ha difundido un vídeo grabado con anterioridad de los activistas en el que, en previsión de ser detenidos, denuncian las acciones del Ejército de Israel. "Hola, soy Ada Colau de Barcelona. Te hablo desde el Sirius, barco de la Global Sumud Flotilla. Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a Internet. Que estamos absolutamente incomunicados", ha dicho la exalcaldesa.

Poco antes, el Ejército Israel ha emitido una advertencia radiofónica en la que pedían a los integrantes de las embarcaciones que cambiaran el rumbo de su navegación. "Se acercan a una zona de bloqueo. Si desean entregar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos", ha advertido en un mensaje radiofónico retransmitido desde la distancia. El Ministerio de Exteriores israelí ha difundido el mensaje de advertencia a través de sus redes sociales y ha asegurado que el único propósito de la flotilla "es la provocación", ya que se niega a transferir la ayuda a Gaza mediante otros medios.

En respuesta, un portavoz de la flotilla ha respondido a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) con otro mensaje, subrayando que está cometiendo crímenes de guerra, entre otros, al usar el hambre como arma de guerra, y que está violando el Derecho Internacional, justificando así su intento de llegar al enclave palestino.

En los últimos minutos, las embarcaciones de la flotilla --que también ha publicado en sus redes el mensaje que le ha hecho llegar el Ejército israelí-- han sufrido interferencias en las comunicaciones y la conexión en directo de su travesía se ha ido a negro reiteradas veces.

Greta Thunberg, trasladada a puerto

El Gobierno de Israel ha confirmado también que la activista sueca Greta Thunberg y el resto de tripulantes de varias embarcaciones de la Global Summud Flotilla están siendo trasladados a un puerto israelí tras su intercepción de camino a entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

El Ministerio de Exteriores de Israel ha publicado un vídeo en su perfil en la red social X en el que un militar israelí está inspeccionando las pertenencias de Thunberg. El vídeo está acompañado de un breve mensaje en el que asegura que "Greta y sus amigos están sanos y salvos".

"Varios barcos de la flotilla Hamás-Sumud han sido detenidos de forma segura y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí", ha dicho, en referencia a sus acusaciones de que la iniciativa humanitaria está vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).