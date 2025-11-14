Investigan en Francia si el asesinato del hermano de un político combativo con el narcotráfico es una represalia

Los investigadores franceses barajan la posibilidad de que el asesinato este jueves en Marsella del hermano de un político conocido por sus denuncias sobre el narcotráfico que gangrena la ciudad pueda haber sido una forma de represalia para acallarlo. "Esa hipótesis no se puede excluir en este momento", ha reconocido este viernes el fiscal de Marsella, Nicolas Bessone, en una entrevista a la emisora France Info cuando se le preguntó por un escenario que también han planteado en las últimas horas diversas personalidades políticas, incluido el alcalde, el socialista Benoît Payan. "Si se demostrara que este asesinato es un asesinato de advertencia, pasaríamos a una nueva dimensión", ha subrayado en otras declaraciones emitidas igualmente por France Info, en las que ha insistido en que en ese caso "el Estado de Derecho no podría flaquear".

Los hechos ocurrieron el jueves cuando un joven de 20 años murió tiroteado a muy poca distancia de la principal sala de conciertos de Marsella por el pasajero de una moto que había aparcado a su lado. El asesinado, que estaba preparando su entrada en la policía y no tenía ningún antecedente -como ha confirmado el fiscal- es hermano de Amine Kessaci, un militante ecologista que en 2024 fue candidato a las legislativas y que acaba de publicar un libro sobre cómo el narcotráfico impregna y altera la vida de la ciudad, a partir de su propia experiencia familiar. Marsella, seca tus lágrimas se presenta como una obra que pretende ser una forma de diálogo póstumo con su hermano Brahim, que fue asesinado en diciembre de 2020 en una ejecución brutal (su cuerpo apareció quemado en el maletero de un coche), tras navegar durante un tiempo en el tráfico de drogas.